Nuove modalità per la scelta del medico di base, ecco dove

Si torna finalmente alla normalità, anche per la scelta del medico. Ad annunciarlo è l'Asst Brianza che da lunedì 9 maggio, farà partire una sperimentazione con orari aggiuntivi per gli appuntamenti "in presenza", che saranno prenotati dagli operatori degli uffici di scelta e revoca del medico per i comundi di Meda e Lentate sul Seveso.

Le modalità in presenza per Meda: giorni e orari

A Meda l'indirizzo di posta elettronica dedicato: sceltarevoca.meda@asst-brianza.it. E' attivo anche la modalità telefonica di Contact Center: allo 0362/984800, attivo il martedì, mercoledì e venerdì, dalle 8,30 alle12,30. Gli appuntamenti saranno fissati il martedì, mercoledì e venerdì mattina, nonché il lunedì e giovedì pomeriggio, per un totale di 54 slot settimanali. "Esprimo la mia grande soddisfazione – ha spiegato Luca Santambrogio, sindaco di Meda - per la sensibilità dimostrata da Asst Brianza di fronte alle pressioni di noi sindaci sulla questione della riapertura al pubblico degli sportelli comunali. Forte è stata, infatti, la nostra richiesta affinché venisse riattivato il ricevimento allo sportello richiesto e necessario per quelle fasce di cittadini che hanno difficoltà all'accesso a strumenti tecnologici e, quindi, alla procedura online. Sottolineo il fatto che questi appuntamenti dovranno essere sfruttati da chi ne ha veramente bisogno non riuscendo ad accedere con le altre modalità disponibili. La speranza è che questa sperimentazione che interesserà la città di Meda possa proseguire anche in futuro".

Come procedere a Lentate sul Seveso

Per Lentate sul Seveso l'indirizzo di posta elettronica dedicato è sceltarevoca.lentate@asst-brianza.it. Attivo anche qui il Contact Center al numero 0362/984826, attivo il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8,30 alle 12.30. Gli appuntamenti saranno fissati il martedì, giovedì e venerdì pomeriggio, per un totale di 38 slot settimanali. “Abbiamo ascoltato le esigenze del territorio e, grazie al supporto fondamentale di tutti gli enti coinvolti, che ringraziamo – ha affermarmato, a sua volota, il sindaco di Lentate sul Seveso, Laura Ferrari - siamo giunti ad una soluzione efficace e condivisa.”

Rimane attiva la modalità on-line

La gestione dell'emergenza nella fase pandemica ha consentito di sviluppare modalità di accesso ai servizi on line che hanno riscosso e continuano a riscuotere l'apprezzamento degli utenti. L'utilizzo della modalità telematica consente infatti al cittadino di accedere ai servizi direttamente da casa o dal lavoro, negli orari a lui più comodi, con un'apertura 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi compresi. Le pratiche vengono prese in carico tempestivamente e, comunque, entro 5 giorni, come da indicazioni regionali. Al fine di agevolare il contatto con gli operatori per i cittadini che non dispongono immediatamente di pc o di smartphone collegati in rete, è stata mantenuta la modalità telefonica mediante un "contact center" per ogni singolo ufficio di scelta e revoca, attivo nei giorni e nelle ore riportati sul sito istituzionale.