Giornata Mondiale del Rene, screening gratuiti

ASST Brianza aderisce alla Giornata Mondiale del Rene che si celebra ogni anno, dal 2006, in oltre 90 paesi al mondo. Il prossimo 9 marzo, dalle 10.00 alle 13.30, la Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Desio promuove, infatti, una conferenza aperta a tutti i cittadini interessati e, successivamente, uno screening gratuito destinato a tutti i partecipanti all’incontro.

L’appuntamento è presso la Sala Polifunzionale della Biblioteca Civica di Lissone, in piazza IV Novembre 2. Quest’anno la Giornata promuove la sensibilizzazione sul tema dell’obesità e della sua associazione con la malattia renale cronica: “una patologia - spiega il nefrologo del Pio XI Rodolfo Rivera – che può provocare la perdita progressiva, completa e irreversibile, della funzione renale, portando il paziente in dialisi”. Nel nostro Paese la malattia renale cronica coinvolge il 7,5% degli uomini e il 6,5% delle donne, per un totale di circa 5 milioni di persone: attualmente sono 50.000 i pazienti in dialisi. Ogni anno, inoltre, si registrano circa 10.00 nuovi casi che necessitano di dialisi, Il fatto è che molte persone che soffrono della malattia renale cronica spesso non ne sono nemmeno a conoscenza: “di qui l’importanza della sensibilizzazione e della prevenzione – aggiunge lo specialista - che il più delle volte è associabile ad un giusto e appropriato stile di vita”. Nel corso della conferenza pubblica del prossimo 9 marzo verrà illustrato tutto ciò e proposto un decalogo per la prevenzione delle patologie renali. Al termine, dalle 11.30 alle 13.30 ai presenti verrà proposto la misurazione dei valori pressori e un esame delle urine con stick apposito. Per tutta la settimana successiva sarà poi esposta, lungo il corridoio di ingresso dell’Ospedale di Desio, una mostra sulla prevenzione della malattia renale e sulla sua prevenzione.