Giornata di prevenzione del tumore al seno con Cancro Primo Aiuto

Partire sicure per le vacanze. Soprattutto dopo oltre un anno e mezzo di emergenza sanitaria che ha visto rinviare molte visite e accertamenti.

La prevenzione è fondamentale. L’associazione Cancro Primo Aiuto e il Poliambulatorio Medica Etica di Seregno organizzano una giornata di prevenzione del tumore alla mammella.

Martedì 15 giugno dalle 15 alle 18.30 gli specialisti saranno presenti nella sede di via Lambro 19 a Seregno ed effettueranno visite senologiche ed ecografia mammaria. Un appuntamento importante e prezioso per prevenire uno dei tumori che, ancora oggi, continua a fare paura.

Per motivi organizzativi è consigliabile telefonare allo 0362.687322 e indicare l’orario per la visita.

È gradita un’offerta minima di 30 euro per sostenere le numerose attività promosse dall’associazione Cancro Primo Aiuto da molti anni attiva in Brianza e in Lombardia al fianco dei malati di tumore e dei loro familiari.