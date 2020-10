Vaccinazione anti-influenzale, a Lissone il comune mette a disposizione tre spazi

A Lissone il comune mette a disposizione tre spazi per le vaccinazioni antinfluenzali in sicurezza, nel rispetto delle normative anti covid, per i medici di Medicina Generale del territorio.

Nel dettaglio, le strutture individuate in grado di accogliere le persone in sicurezza sono la centralissima Villa Magatti situata in Piazzale Pertini, l’ex sede ASML di via Matteotti e il Centro Civico di Santa Margherita situato in via Domenico Savio. Un ultimo sopralluogo avvenuto ad inizio settimana alla presenza del Sindaco Concettina Monguzzi, dell’assessore alla Persona Anna Maria Mariani e dei Medici di Medicina Generale ha permesso di definire gli ultimi dettagli così da preparare gli spazi in vista del via della campagna vaccinale.

Le tre strutture verranno messe a disposizione utilizzando spazi che contribuiranno ad affrontare l’emergenza sanitaria in corso. “Già dal mese di agosto, come Comune, ci siamo impegnati per dare riscontro positivo alla richiesta di ATS Brianza che ci chiedeva di individuare spazi comunali per la vaccinazione antinfluenzale - afferma il Sindaco Concettina Monguzzi - Aver individuato queste strutture, situate in luoghi strategici della città, contribuirà ad aumentare la sicurezza sanitaria tra i cittadini”.

Quando e come vaccinarsi

Gli spazi sono pronti, si attende ora la comunicazione dell’invio dei vaccini e si provvederà poi alla diffusione del calendario della campagna di vaccinazione; in tal senso, il Comune sarà al fianco dei Medici di Medicina Generale per promuovere e pubblicizzare le modalità di adesione alla Campagna vaccinale, per la quale occorrerà seguire un sistema di prenotazione per assicurare il necessario distanziamento e scongiurare qualsiasi tipo di assembramento nelle sale d'attesa. “Abbiamo allestito spazi situati sia in centro che in periferia, in modo da venire incontro alle esigenze di tutti ed offrire una alternativa agli studi medici in previsione dell’elevato afflusso di utenza” conclude il Sindaco Monguzzi.