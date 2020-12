Vaccino spray non solo per i bambini, gratis anche per i ragazzi fino a 18 anni

Vaccino spray non solo per i bambini. È stata ampliata la fascia d’età prevista per la vaccinazione antinfluenzale dei bambini, inizialmente prevista per 2-6 anni che ora riguarderà anche i ragazzi fino ai 18 anni. Il vaccino utilizzato è il vaccino spray, un vaccino sicuro, efficace e decisamente più semplice da somministrare in questa fascia d’età. Fluenz Tetra è un vaccino per la prevenzione dell'influenza usato nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni. Per tutti i soggetti con età compresa tra 2 e 18 anni, la vaccinazione è gratuita.

Come richiedere il vaccino

Per la somministrazione è possibile chiedere al proprio pediatra/medico di medicina generale oppure rivolgersi al centro unico vaccinale dell’ASST di competenza. “Il vaccino spray ha fornito evidenze circa l’ottima risposta protettiva e, dalle prime settimane di somministrazione, l'’accettabilità molto alta da parte dei bambini. La protezione di una fascia molto ampia nell’età scolare è indubbiamente un valore aggiunto di protezione delle fasce di popolazione più fragili di cui sono contatti” spiega l’Ats di Monza e Brianza in una nota.