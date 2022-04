Visite oculistiche gratuite in ospedale: l'iniziativa

Visite oculistiche gratuite (su prenotazione) per la retinopatia diabetica grazie a “Apri gli occhi sul diabete”. Promossa da Fand, (l’Associazione Italiana Diabetici), la campagna di promozione “Apri gli occhi sul diabete” prevede visite oculistiche gratuite su prenotazione nei centri ospedalieri aderenti dedicate ai pazienti diabetici che non si siano sottoposti a visite specialistiche oculistiche da tempo o ai pazienti che abbiano già ricevuto una diagnosi di retinopatia diabetica che necessitino di un controllo.

Le visite sono in programma sabato 9 aprile presso gli ambulatori dell’Uoc Oculistica dell’Ospedale San Gerardo di Monza, diretta dal professor Michele Coppola, esclusivamente su prenotazione contattando il numero 345.7686815 dalle 9 alle 13.

La campagna ha lo scopo di aiutare chi soffre di questa patologia ad intraprendere il percorso di cura più adatto e di contribuire a diffondere importanti informazioni su questa patologia che colpisce circa il 30% dei pazienti diabetici ed è la prima causa di cecità negli adulti. È una complicazione del diabete che colpisce gli occhi, causata da un danno ai vasi sanguigni della retina che progredisce lentamente ma che, se trascurata, può progressivamente provocare danni irreversibili. Al fine di tutelare la salute dei pazienti e del personale medico delle strutture ospedaliere, tutte le visite saranno effettuate in totale sicurezza, in ottemperanza alle misure di prevenzione igienico-sanitarie legate all’emergenza Covid-19. Per ulteriori informazioni: www.aprigliocchisuldiabete.it.