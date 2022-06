Sono monzesi i migliori influencer dell'ambiente

Quale migliore occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, per premiare i migliori influencer italiani del green che hanno partecipato al concorso “MioMondo, Il Mondo lo salvo io! By Sangalli”, i quali hanno inoltre avuto la possibilità di partecipare all’evento nazionale del 7 giugno come parte integrante dello show televisivo realizzato da Oreste Castagna, in onda da lunedì 13 a mercoledì 14, su Sei la tv. Il primo step della terza edizione della manifestazione, promossa e sostenuta dall'impresa Sangalli, ha decretato i nuovi giovani ambasciatori del nostro ecosistema che, attraverso la loro creatività, hanno realizzato dei prodotti social capaci di sensibilizzare coetanei e adulti a adottare uno stile di vita sostenibile e rispettoso del pianeta.

Gli studenti green migliori

In questa prima sessione, si sono distinti specialmente gli studenti di Monza del liceo classico Bartolomeo Zucchi e quelli dell’Istituto comprensivo Anna Frank (Scuola Media Zucchi), i quali per quantità e qualità di elaborati presentati hanno dimostrato una grande sensibilità alle tematiche ambientali, affrontandole con particolare esuberanza e creatività. Complessivamente, sono stati 327 gli studenti provenienti dalle scuole dei comuni di Monza, Peschiera Borromeo e Dalmine che quest’anno hanno partecipato ai numerosi incontri di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali per poi mettersi in gioco e dimostrare che è possibile costruire un futuro migliore, più sostenibile ed equo, a misura d’uomo e rispettoso dell’ambiente. Tantissimi i giovani che hanno deciso di smarcarsi dal sistema attuale di consumismo e sfruttamento della Terra utilizzando il canale più vicino al sentiment adolescenziale: il mondo dei social. L’obiettivo del concorso, infatti, non solo è premiare la creatività dei giovanissimi, ma soprattutto renderli promotori in prima di persona della diffusione all’interno della società di buone pratiche ecologiche ed ecosostenibili.

Il miglior video per l'ambiente

La giuria tecnica del concorso - formata da alcuni membri di Impresa Sangalli e dalle amministrazioni comunali aderenti al progetto e con la presidenza del noto volto Rai Oreste Castagna - ha assegnato il premio Miglior Progetto Video a cinque ragazze della V D del Liceo Classico Bartolomeo Zucchi con "Rifiuti Umani” realizzato da Emma Brigatti, Chiara Di Palma,Stella Corti, Giulia Pozzi, e lsabella Echenberg, che si è aggiudicato un buono dal valore totale di 1.000 euro per acquisti in cancelleria, libri o beni strumentali. Il premio Scuola più Attiva è stato conferito agli studenti delle classi IV A, IV B, VF, V D e I F del Liceo Classico Bartolomeo Zucchi di Monza per numero di elaborati prodotti, grazie al contributo della loro professoressa di Scienze, Roberta De Caro. Sono invece sei i vincitori ex aequo delle Menzioni Speciali della giuria tecnica del concorso: gli studenti delle classi 1°E, 1°F, 2°E, 2°F, 3°E e 3°F dell’Istituto Comprensivo Anna Frank (Scuola Media Zucchi) di Monza sono stati ritenuti meritevoli di una menzione speciale per il lavoro svolto in lingua inglese grazie al contributo dell’Insegnante Maria Gabriella Cinquetti, dal titolo “Advertising…ecological footprint” di Daniele Cordova e Luca Di Lorenzo della 1°F.

Tutele e reciclaggio i temi più aprezzati



Le “Sciurae Naturae”, alunne della IV ginnasio del Liceo Zucchi hanno vinto con il brano “Riciclaggio con coraggio” interpretato da Viola Arosio, Melinda Belloni, Federica Marcantonio, Elisabetta Lelli, Federica Menni e Martina Zuccotti. Segue il video " 0' MUZZUNE" (il mozzicone) di Nicolò Dassi, Karol Franchina, Vittoria Colabucci, studenti della V ginnasio del Liceo Zucchi. Tra i lavori premiati c’è anche "Intervista doppia. I reciclatori seriali”, a cura degli studenti della IV A ginnasio del Liceo Zucchi Viola Lancellotti, Arianna Capra, Giulia Figini, Serena Terzo, Lorenzo Fanelli, e Matteo Redaelli.

Tra i vincitori, troviamo anche Ludovica Aliprandi, Caterina Laggetta, Sofia Sain, Rebecca Bassani, Fatima Ayn con “Riciclo”, e infine il video "Non Io usi? Dagli nuova vita” realizzato dagli studenti della I F del liceo Zucchi Francesco Meda, Francesco Ghiglia, Francesco Gambaro, Emma Baynes, Aurora Cogliati, Federica Spinelli, Aristotelis Gioffre'.