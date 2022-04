Pioggia di premi per i cuochi dell'istituto alberghiero brianzolo

Hanno raccolto premi e riconoscimenti sia a livello locale che nazionale. E' sicuramente un periodo di grandi soddisfazioni per gli studenti della scuola alberghiera del Collegio Ballerini di Seregno. Nelle ultime settimane i ragazzi sono saliti più volte sul podio con riconoscimenti a Erba durante la competizione rieservata alle scuole a Ristoexpo, la fiera dedicata ai professionisti del settore.

E' oro alla Young Cup

Il team Ballerini si è aggiudicato il primo posto alla competizione Ristorexpo Young Cup di Erba. Oltre a questo riconoscimento l'associazione Cuochi Brianza, per il dinamismo e i risultati associativi conseguiti in ambito professionale è stata premiata dalla Federazione Italiana Cuochi, come miglior associazione provinciale per l'anno 2021. "Abbiamo sicuramente molti buoni motivi per essere soddisfatti - ha spiegato Giovanni Guadagno presidente e fondatore dell'associazione Cuochi Brianza -. Esempio di resilienza e della capacità dell'operosa Brianza di reagire nelle avversità e ripartire sempre. Avanti tutta, avanti cosi". Sempre nel corso della kermesse di LarioFiere ad Erba, si è svolta la prima edizione del trofeo intitolato a Cesare Chessorti e Luigi de Santis, Antonio Zambrano (docente e sommelier del Ballerini).

"Tre associati, tre amici, tre maestri - ha commentato ancora Guadagno -. Questa settimana saremo invece impegnati a Grado, in Fiuli con le ragazze Anna Bernard, Aurora Tinelli e Gaia Bellini. Le tre studentesse sono finaliste regionali della Lombardia per la competizione organizzata da Amira, Le donne Nell'arte del Flambè. E speriamo bene".

Luca Riva miglior Allievo lombardo

Nei giorni scorsi Enrico Crippa (nativo di Carate Brianza nel 1971) patron ristorante tre stelle Michelin il Duomo ad Alba è stato acclamato presidente Onorario della Federazione Italiana Cuochi. Alla recente assemblea Fic di Peschiera del Garda, Enrico Crippa ha premiato il Miglior Allievo della Lombardia (Luca Riva Collegio Ballerini) come Giovane Ambasciatore del Gusto.