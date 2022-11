Bimbi piccoli carabinieri per un giorno

Questa mattina, a Besana in Brianza, i bambini della scuola dell’infanzia del Sacro Cuore hanno trascorso la mattinata con il comandante della stazione carabinieri. Tra lampeggianti e sirene, chiamate per radio e palette, i bambini del nido e della materna si sono sentiti piccoli carabinieri per un giorno.

Bambini curiosi delle dotazioni dell'Arma

Tantissime le curiosità che ha dovuto soddisfare il Luogotenente Marco Verrecchia. Tra le domande quelle sui simboli dell’Arma - la fiamma e la gazzella - presenti sulle vetture e sulla divisa e l’utilizzo della radio. A grande richiesta, il comandante della stazione ha prima attivato i lampeggianti blu e la sirena dell’autovettura e poi ha mostrato l’utilizzo della paletta per regolare il traffico e insegnato il saluto militare che, tutti insieme, i bambini gli hanno fatto alla fine dall’incontro.