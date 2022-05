Collegio Ballerini: nasce un campus di quattro anni per diventare specialisti del food

Al Ballerini nasce un campus per l’enogastronomia e l’ospitalità: il percorso di studi quadriennale affiancherà il consolidato percorso di studi di cinque anni. Il ministero dell’istruzione ha dato il via libera al progetto di sperimentazione quadriennale che è stato presentato dai due istituti enogastronomia e ospitalità alberghiera dei collegi Ballerini e Castelli. Il percorso, unico approvato nell’area delle province di Milano, di Monza e della Brianza e di Varese, vuole integrare l’offerta formativa del percorso quinquennale dando una risposta concreta alle attuali dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni di settore, differenziando le specializzazioni (per poterle approfondire con differenti impostazioni didattiche) e realizzando attività di alternanza scuola-lavoro e orientamento mirate e più efficaci. Il tutto è sostenuto dal pieno supporto delle associazioni professionali di categoria che sono coinvolte in modo diretto nelle attività scolastiche garantendo un costante aggiornamento professionale.

Si parte a settembre 2023

A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la nuova offerta formativa prevederà pertanto un campus con due percorsi che consentiranno di conseguire un diploma ministeriale con gli esami di stato, ma con un’integrazione più ampia di studenti con profili, interessi, curiosità e attitudini differenti nel settore food&beverage e turismo. Il nuovo percorso della durata di quattro anni, indirizzo alta professionalizzazione per la ristorazione, formerà le figure professionali operativa di cucina e sala con orientamento alle differenti mansioni di settore: panetteria, pasticceria, gelateria, macelleria, bar (caffetteria e bere miscelato). Questo percorso sperimentale avrà spazi dedicati ai laboratori a scuola alternati al lavoro ampi e innovativi allo scopo di formare i futuri professionisti in grado di organizzare e operare nei settori di produzione tipici di un’impresa della ristorazione moderna.

Quattro o cinque anni di studi

Il rinnovato percorso della durata di cinque anni, indirizzo alta specializzazione enogastronomia e turismo formerà le figure professionali tecniche e gestionali orientate alla ristorazione, al mondo alberghiero e al turismo. Questo percorso, senza tralasciare le attività laboratoriali di settore, avrà spazi dedicati allo sviluppo di una cultura professionale e manageriale ampia allo scopo di formare i futuri professionisti in grado di organizzare, gestire e operare nei settori di un’impresa dell’hôtellerie o ricoprire mansioni nei servizi moderni di food&beverage. I due percorsi di studio consentiranno lo sviluppo di competenze mirate a valorizzare i singoli allievi e orientate al futuro ingresso nel mondo del lavoro o alla successiva prosecuzione degli studi con una maggior efficacia e continueranno a garantire agli allievi il pieno riconoscimento europeo del profilo professionale sviluppato attraverso l’assegnazione annuale dei crediti.

In arrivo anche un nuovo percorso di orientamento per famiglie e studenti

La nascita di questo rinnovato sistema di istruzione alberghiera sarà supportata da un nuovo percorso di orientamento che coinvolgerà gli studenti delle scuole secondarie di I grado a partire dal prossimo mese di settembre 2022, un percorso in cui i talenti dei giovani allievi potranno essere identificati e valorizzati al meglio attraverso attività coinvolgenti. L’Open Day del 14 maggio (che si svolgerà nella sede del Collegio Ballerini di Seregno) sarà la prima occasione di presentazione dei nuovi percorsi di studio.