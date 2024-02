Serie A2 di tennis, domenica amara per Ceriano: ko a Torino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Con entrambe le formazioni appaiate in classifica con un solo punto, quello di oggi tra Circolo della Stampa Sporting e Club Tennis Ceriano era già un confronto decisivo per definire gli equilibri del girone 2 in questo campionato di Serie A2 femminile e il 3-1 finale serve solo alla squadra piemontese che compie così un bel balzo in avanti. Dopo aver mosso la graduatoria settimana scorsa a Foligno, il CTC in questa terza giornata era chiamato almeno a confermarsi per provare a emergere dalla parte bassa del raggruppamento. Una trasferta difficile, che è cominciata subito in salita per il club brianzolo, costretto a rincorrere dopo la vittoria di Chiara Fornasieri su Rachele Zingale nel primo match di giornata. A riportare la situazione in parità ci ha pensato però la solita Anna Turati che ha superato Stefania Chieppa al termine di una buona partita, chiusa per 6-4 6-3 con il game decisivo conquistato strappando il servizio all'avversaria. Il club torinese si è riportato poi in vantaggio grazie al successo di Federica Gardella su Maria Aurelia Scotti. Sotto 4-1 nel terzo set, la giocatrice di Ceriano ha tentato una disperata rimonta e trascinato l'avversaria al tie-break ma non è bastato. E stavolta, la coppia cerianese in campo per il match di doppio (Zingale/Scotti) non è riuscita a riacciuffare il pari perdendo in rimonta. Quello odierno è il secondo ko stagionale per Ceriano che resta così a un punto. Domenica 22 ottobre Ceriano tornerà a giocare in casa e dovrà vedersela contro il Park Tennis Club di Genova (che oggi ha pareggiato contro il TC Baratoff): una sfida doppiamente importante dal momento che la domenica seguente il team capitanato da Silverio Basilico osserverà il proprio turno di riposo e non potrà mettere fieno in cascina. Mentre il TC Cagliari "A" e il TC Prato sembrano avviate a giocarsi le prime posizioni del raggruppamento, il resto del girone è quantomai equilibrato e tutto può ancora succedere. Caccia dunque ancora aperta verso la prima vittoria stagionale che ora diventa fondamentale per il CTC in ottica play-off. "Non è facile commentare la giornata di oggi - dice capitan Basilico - avevamo una formazione contata per l'impossibilità di schierare alcune giocatrici. Turati ha vinto un match non semplice, Zingale è andata avanti nel primo set ma non è riuscita a concretizzare e Scotti ha fatto una buona partita ma non è riuscita a vincere. Peccato, perché avremmo meritato almeno un punto. Adesso la situazione si fa molto difficile: speriamo di essere competitivi contro Genova settimana prossima per arrivare nel migliore dei modi alla pausa: noi, come sempre, ce la metteremo tutta". RISULTATI Girone 2 – Terza giornata Circolo della Stampa Sporting b. Club Tennis Ceriano 3-1 Chiara Fornasieri (S) b. Rachele Zingale (C) 6-4 6-0; Anna Turati (C) b. Stefania Chieppa (S) 6-4 6-3; Federica Gardella (S) b. Maria Aurelia Scotti (C) 6-1 3-6 7-6; Chieppa/Gardella (S) b. Scotti/Zingale (C) 4-6 6-3 10/7. Classifica Girone 2 1. Tc Cagliari "A", 6 punti 1. Tc Prato, 6 punti (una partita in meno) 3. Park Tc Genova, 4 punti (una partita in meno) 3. Circolo dello Stampa Sporting, 4 punti 5. Tennis Training Foligno, 2 punti (una partita in meno) 6. Ct Ceriano, 1 punto 6. Tc Baratoff Pesaro, 1 punto