Serie A2 di tennis, il V-Team pareggia in casa contro Vicenza

Un pareggio importante per i ragazzi del V-Team che sono stati ad un passo dal conquistare un match, quello contro il Tennis Comunali Vicenza, che avrebbe consolidato le importanti ambizioni dei lombardi nella seconda divisione del campionato nazionale a squadre. Dopo la sconfitta di misura a Lecce, è arrivata però la risposta d’orgoglio che ci si attendeva, in casa, contro una squadra, quella vicentina, di assoluto livello, nonostante si sia presentata a Monza senza le punte di diamante Cecchinato e Bedene. Il team capitanato da Duvier Medina, comunque, è sceso in campo con le idee chiare anche grazie all’esperienza maturata nel 2021 e alla forza di un gruppo ben amalgamato. Si parte col piede giusto grazie al successo della new entry del team: Federico Arnaboldi, promettente 22enne di Cantù (n. 475 Atp), si sbarazza in appena 66 minuti con il punteggio di 6-3 6-4 del 36enne tedesco Tobias Kamke (ex n.64 Atp). Il secondo match, vede l’esponente del V-Team Davide Albertoni cedere il passo al 21enne Gabriele Bosio che, dopo un’ora e 51 minuti di gioco, grazie al punteggio di 7-5 6-4, può festeggiare il punto del pareggio. Nel terzo singolare in programma, Gianmarco Ferrari, unico esponente della squadra brianzola ad oggi ancora imbattuto, affronta il 24enne Riccardo Balzerani. E il 22enne mancino n.409 Atp di nuovo non tradisce le attese, vincendo nettamente il suo match per 6-2 6-3 in 71 minuti e riportando avanti il V-Team. Nell’ultimo singolare, però, Andrea Borroni non riesce a portare a casa una sfida serrata contro Giovanni Peruffo, 21enne mancino proveniente dal vivaio vicentino, che si impone per 7-6 6-3 in un’ora e 19 minuti. A decidere l’esito della sfida sono dunque i doppi, entrambi avvincenti, con il super tie-break del match sul campo 2 giocato in contemporanea al tie-break del secondo set della partita sul campo 1 per la gioia del numeroso pubblico presente. Nel primo, la coppia principe del V-Team Arnaboldi/Ferrari - reduce da tre vittorie in altrettanti match di Serie A2 - sconfigge il duo Balzerani/Kamke 10 punti a 8. Niente da fare invece per Albertoni/Borroni che subiscono la rimonta di Bosio/Peruffo: il 6-7 7-6 10/6 fissa il punteggio sul definitivo 3-3. “Ogni domenica è una lotta – commenta uno sfinito ma soddisfatto Duvier Medina, capitano del V-Team –. Match complicatissimo contro una squadra valida. Purtroppo per Davide e Andrea sta girando un po’ tutto storto perché sono stati davvero ad un passo dall’impresa ma la partita di oggi è la prova che possiamo giocarcela con chiunque”. Domenica prossima, turno di riposo per la formazione lombarda che, forte della sua attuale seconda posizione in classifica, tornerà in campo domenica 20 novembre per la fondamentale trasferta contro il Ct Bologna. RISULTATI Quarta giornata Girone 2 V-Team (Tc Villasanta) b. Tennis Comunali Vicenza 3-3 Federico Arnaboldi (V-Team) b. Tobias Kamke (V) 6-3 6-4, Gabriele Bosio (V) b. Davide Albertoni (V-Team) 7-5 6-4, Gianmarco Ferrari (V-Team) b. Riccardo Balzerani (V) 6-2 6-3, Giovanni Peruffo (V) b. Andrea Borroni (V-Team) 7-6(8) 6-3, Arnaboldi/Ferrari (V-Team) b. Balzerani/Kamke (V) 6-4 6-7(6) 10/8, Bosio/Peruffo (V) b. Albertoni/Borroni 6-7(3) 7-6(4) 10/6. Classifica Girone 2 1. Ct Mario Stasi Lecce, 10 punti 2. V-Team (Tennis Club Villasanta), 7 punti 2. Ssd Ferratella, 7 punti 4. Ct Bologna, 6 punti 5. Tennis Comunali Vicenza, 2 punti 6. Team Avino, 1 punto 7. Tc Siracusa, 0 punti