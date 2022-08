Serie B1, salvezza un po' più vicina per il club tennis Ceriano dopo il primo turno di playout

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Il Club Tennis Ceriano torna dalla Sicilia con un buon pareggio, un 3-3 che permette alla formazione lombarda di compiere un piccolo, ma forse decisivo, passo avanti verso la salvezza. Certo, tutto si deciderà con la sfida tra CTC e TC Palermo 2 in programma domenica 3 luglio al Centro Robur di Saronno, ma il pari strappato nel turno di andata dei play-out della Serie B1 2022 è un buon punto di partenza. Per il club brianzolo a segno Alessio Zanotti e Massimiliano De Pasquale nei singolari e sempre Zanotti in coppia con Mattia Rossi nei doppi. "Per quanto riguarda il punteggio è andata bene, anche se abbiamo avuto delle chance per vincere questa partita, quindi c'è un pizzico di rammarico per non esserci riusciti - il commento di capitan Eugenio Ferrarini -. In ogni caso, il discorso salvezza è ancora apertissimo. Sicuramente giocare su terra battuta all'aperto e sul veloce indoor è molto diverso: speriamo che il fattore campo ci possa dare un piccolo vantaggio". Appuntamento dunque tra pochi giorni per scoprire se, ancora una volta, il team brianzolo riuscirà a sorprendere tutti e, dopo la promozione in Serie B1 dell'anno scorso da matricola, riuscirà a confermarsi in questa categoria. La sensazione è che le possibilità per riuscirci ci siano tutte, ma il verdetto finale, come sempre, sarà quello del campo.