Serie B2, il sogno promozione del club tennis Ceriano passa ancora da Verona

Dopo aver sfiorato la promozione diretta in Serie B1, i ragazzi del Club Tennis Ceriano hanno un'altra chance per accedere alla categoria superiore, possibilità che passa dal play-off del Campionato di Serie B2 2023. Nel sorteggio odierno, la formazione brianzola è stata messa di fronte all'Associazione Tennis Verona: partita di andata a Saronno il 25 giugno e ritorno in programma nella città veneta il 2 luglio prossimo. Corsi e ricorsi storici ci riportano indietro di due anni, quando le ragazze erano state battute proprio dall'AT Verona nel turno decisivo che valeva la promozione in Serie A1. Era il 2021 e la squadra capitanata da Silverio Basilico aveva sfiorato l'impresa vedendo il sogno sfumare davvero per un soffio. Oggi, a due anni di distanza, la squadra guidata da Eugenio Ferrarini può prendersi una "vendetta sportiva" proprio nella "fatal Verona" ritrovando la Serie B1 dopo un solo anno. Dopo aver ottenuto il secondo posto nel girone 5 con quattro vittorie, un pareggio (quello dell'ultima giornata sui campi del Selva Alta di Vigevano) e una sola sconfitta, il CTC è chiamato ad un ultimo, decisivo sforzo per conquistare uno dei restanti quattro pass per la B1. Il verdetto finale, come sempre, sarà quello del campo. Appuntamento fissato dunque per domenica 25 giugno sui campi del Centro Robur di Saronno per la prima delle due sfide. Serie B2, girone 5 - Settima giornata Selva Alta Vigevano - Club Tennis Ceriano 3-3 Niklas Schell (C) b. Davide Dadda (S) 6-2 6-4, Simone Camposeo (S) b. Mattia Rossi (C) 7-6 1-6 7-6, Alessio Zanotti (C) b. Lorenzo Comino 7-5 6-3, Lorenzo Beraldo (S) b. Tobia Baragiola (C) 7-6 6-2, Zanotti/Furia (C) b. Dadda/Comino (S) 7-6 6-3, Beraldo/Conti (S) b. Schell/Baragiola (Ce) 6-3 6-3. Classifica finale girone 5 Tennis Club Guidizzolo, 15 punti Club Tennis Ceriano, 13 punti Tc Città dei Mille Bergamo, 12 punti Selva Alta Vigevano, 11 punti Circolo Tennis Parabiago, 5 punti Milago Tennis Center, 2 punti Tennis Club Crema, 1 punto