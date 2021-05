Serie C di tennis, le ragazze del CT Ceriano sempre più su. e i maschi preparano l’esordio in B2

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Quinta vittoria consecutiva per le ragazze del Club Tennis Ceriano nella fase regionale del campionato di Serie C 2021. Nella trasferta di Buccinasco (MI), il club brianzolo ha superato il Milago Tennis Center per 4-0 grazie alle vittorie in singolare firmate da Maria Aurelia Scotti, Rachele Zingale e Serena Paris, oltre alla ciliegina sulla torta messa dal duo Dell’Orto/Scotti nel doppio finale. Una vittoria che consolida il primo posto nel girone a quota 10 punti, in coabitazione con il Quanta Club Milano. In attesa del confronto diretto al vertice in programma domenica 30 maggio, il capitano Silverio Basilico elogia un gruppo che sta andando oltre le più rosee aspettative. “Sono molto orgoglioso di tutte le ragazze per la tenacia dimostrata in partite non semplici, oltretutto contro Milago per noi era il primo match all’aperto. Ancora una volta hanno dimostrato grande forza a livello caratteriale”. Se le ragazze sono giunte ormai alla fase conclusiva del proprio girone, la formazione maschile del CTC si appresta a iniziare l’avventura nel neonato campionato nazionale di Serie B2 che prenderà il via domenica 16 maggio. Sorteggiati nel girone 1, i ragazzi capitanati da Eugenio Ferrarini esordiranno in casa contro il Tc Guidizzolo (Mantova). Il regolamento prevede che le prime classificate di ogni girone siano direttamente ammesse al Campionato di Serie B1 nel 2022 mentre le seconde classificate disputeranno un tabellone per decidere le ulteriori quattro squadre che otterranno la promozione in Serie B1 (la sesta e la settima classificata retrocedono direttamente in Serie C). Serie B2 2021 – le squadre del girone 1 CT Ceriano; TC Guidizzolo; Quanta Club (Milano); TC Crema; TC Lombardo (Milano); CT Parabiago; Selva Alta Vigevano.