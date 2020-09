Serie C: i ragazzi del Club Tennis Ceriano volano, le ragazze sfiorano l'impresa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Alla fine di una fase a gironi avvincente, solo la squadra maschile del Club Tennis Ceriano accede al tabellone regionale a eliminazione diretta del Campionato di Serie C 2020, mentre le ragazze del team brianzolo sfiorano l'impresa ma si fermano qui. La terza e ultima giornata della fase preliminare ha visto il team maschile superare per 4-2 il TC Lecco in casa, grazie ai punti decisivi arrivati dai due doppi firmati da Alessio Zanotti, Mattia Rossi, Massimiliano De Pasquale e Giacomo Pizzi. Due punti che consentono alla formazione capitanata da Eugenio Ferrarini di chiudere il girone 8 a punteggio pieno e accedere di slancio al tabellone che inizierà domenica 20 settembre. Niente da fare invece per le ragazze, che vincono nettamente la sfida contro il CSA Agrate per 4-0 ma accarezzano solo l'idea del passaggio del turno. Perché nonostante il primo posto nel girone 1, a pari punti con il Quanta Club, è la formazione milanese ad accede alla fase a eliminazione diretta in virtù di una migliore differenza tra vittorie e sconfitte. "Le ragazze - dice il presidente del Club Tennis Ceriano, Severino Rocco - hanno fatto il massimo ma in un girone così corto, di sole tre partite, quella vittoria in più del Quanta Club rispetto a noi è risultata decisiva. I ragazzi hanno vinto un match tutt'altro che semplice contro il TC Lecco, che è un'ottima squadra. Adesso attendiamo di scoprire chi saranno i nostri prossimi avversari nel tabellone a eliminazione diretta".