Serie C, le ragazze del club tennis Ceriano promosse alla fase nazionale. Primo hurrà per i maschi in B2

Una domenica da incorniciare. Quello appena trascorso non è stato un turno di campionato qualsiasi per le formazioni del Club Tennis Ceriano. Con il pareggio per 2-2 in trasferta a Milano sul campo del Quanta Club, le ragazze si sono assicurate il primo posto nel girone 1 del campionato di Serie C guadagnandosi così il passaggio alla fase nazionale della competizione. Il tutto al termine di un match equilibrato e molto combattuto. "Grandissima prestazione da parte di tutte le ragazze - spiega il capitano Silverio Basilico -. Dopo aver perso due singolari combattutissimi per 7-6 al terzo set, il primo posto sembrava sfumato ma la vittoria di Serena Paris nel terzo singolare e quella di Scotti/Zingale in doppio hanno cambiato le cose. Sono molto orgoglioso della mia squadra, è composta da giocatrici con la 'G' maiuscola".

Il sorteggio per la fase nazionale del torneo è in programma il 15 giugno prossimo. Ma a rendere speciale la domenica del club brianzolo ci hanno pensato anche i maschi della formazione di Serie B2 che hanno conquistato il primo successo stagionale sul campo dello Sporting Club Selva Alta Vigevano. Dopo due pareggi consecutivi, la formazione brianzola ha ottenuto così punti fondamentali portandosi al secondo posto del girone 1 grazie ai successi di Massimiliano De Pasquale, Mattia Rossi e Alessio Zanotti in singolare e della coppia Rossi/Zanotti in doppio. Dai campionati degli affiliati, il CTC passa come da sua tradizione in fretta agli agonisti. Perché il 5 giugno prossimo prende il via il Torneo Fratelli Rossetti, consueto torneo individuale destinato ai più giovani. Già oltre 200 gli iscritti nelle categorie dall'under 10 all'under 16 femminili e maschili. I match in programma saranno divisi tra i campi di Ceriano Laghetto e quelli del Centro Robur di Saranno. Finali in agenda domenica 13 giugno.