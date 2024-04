I 10 migliori agriturismi non lontano da Monza

Prosegue il nostro viaggio nel mondo della ristorazione fuori porta immersa nella natura. Dopo le trattorie e i crotti del lago di Como, ci siamo messi alla ricerca dei migliori agriturismi immersi nel verde, Ne abbiamo scelti 10, sapendo di non essere esaustivi ma certi comunque di offrire un'ampia selezione di ciò che proprone in questo senso il nostro territorio. Un piccolo viaggio per chi è alla ricerca di un piatto a chilometro zero, dove la qualità della materia prima è garantita da chi la produce. Ma soprattutto dove il rispetto per la terra è una regola inviolabile.

1 . Agriturismo Alpe Comana

Alpe Comana

L'agriturismo, adiacente al laghetto e immerso nel verde, è situato all'interno della Foresta Regionale Valle Intelvi a 1100 m/slm; a breve distanza, da punti panoramici si può ammirare parte del lago di Como con i monti circostanti. Offre un soggiorno tipico dell'alpeggio, con 5 camere dotate di lucernari e 2 bagni in comune con doccia. Sala da pranzo con 54 posti. L'azienda, ristrutturata conservando la forma esteriore originaria e tipica degli edifici d'alpeggio, è dotata di tutti i comfort: riscaldamento, acqua corrente, elettricità e servizio di trasporto. La cucina è dotata di attrezzature professionali. Le camere sono dotate di lucernari dai quali, la mattina presto, si possono vedere cervi e caprioli al pascolo; al servizio delle camere ci sono 2 bagni con doccia; dalle finestre della sala pranzo da 54 posti si vedono i monti Generoso e Sasso Gordona; nella bella stagione si può pranzare all'aperto sotto il maestoso tiglio e i faggi secolari, oppure prendere il sole sul prato.

Contatti

Agriturismo Alpe Comana

Località Posa . Schignano

Tel: +39 331.8738714

2 . Agriturismo Cascina Mirandola

Cascina Mirandola

A soli dieci minuti d'auto da Como, pacificamente adagiato tra le verdi colline del Triangolo Lariano, s'incontra l'Agriturismo Cascina Mirandola. All'interno di un parco naturale, fra castagneti e frutti di bosco, sorge una cascina del 1400 in pietra recentemente ristrutturata, ma che mantiene il fascino della vita di campagna con tutte le comodità di oggi, pronta ad offrire ai suoi ospiti una vacanza immersa nella natura e in completo relax. Grazie alle sue lussuose camere ed alla sua suite, l'Agriturismo Cascina Mirandola è il posto dove rilassarti e passeggiare lontano dai rumori e dal traffico cittadino. Il ristorante, che si divide in una sala principale e 2 salette riservate con camino, è pronto a deliziare gli ospiti una cucina caratteristica che offre piatti della tradizione locale rivisitata in chiave moderna utilizzando i prodotti tipici della zona. Una particolare attenzione è dedicata ai dolci tutti rigorosamente fatti in casa con materie prime di alta qualità e perlopiù derivate direttamente dalla nostra azienda agricola.

Contatti

Agriturismo Cascina Mirandola

Via Menni - Albese con Cassano

Telefono 031 5620105 - 340 617 1615

3 . Agriturismo Camanin

Camanin

L’azienda agricola Camanin è una piccola realtà di montagna a conduzione familiare, sita nel cuore del triangolo lariano, nella magia naturale della Conca di Crezzo, a Barni. Allevano una trentina di capre da latte di razza Camosciata delle Alpi e qualche gallina. Coltivano un orto, alcuni filari di more e lamponi e qualche albero da frutto. Trasformano il latte crudo, non pastorizzato, in formaggi freschi e stagionati, yogurt e gelati. Con i vegetali producono genuine confetture e conserve. Tutte prelibatezze che si possono degustare nel loro ristorante Camanin dove si gode di un panorama unico e di piatti davvero naturali. Assolutamente da scoprire.

Contatti

Agriturismo Camanin

Località Crezzo - Barni

Telefono 349 871 5492

4 . Agriturismo La Derta

Derta

Giunti alla Derta si ha la sensazione di entrare nella dimensione incantevole di un mondo rurale dove il respiro della storia si mescola ai profumi della campagna. Siamo a San Giovanni, un borgo splendido alle porte di Bellagio. Uno di quegli angoli nascosti del nostro magico lago di Como che non smette mai di stupire. I ritmi rurali scandiscono le giornate della Derta. Le galline depongono le uova, le pecore si inerpicano sulla collina, le api si posano sui fiori. E poi c'è Aurelia che ti accoglie con la sua bancarella dei prodotti appena raccolti. Gli ospiti dell’agriturismo possono gustare in giardino la prima colazione preparata con i prodotti dell’azienda agricola: miele, confetture, uova e frutta fresca. I prodotti sono in vendita diretta all’azienda agricola: miele, confetture, erbe aromatiche fresche ed essiccate, uova, ortaggi, frutta. L’agriturismo La Derta ancora oggi mostra la volontà degli antichi proprietari di creare un microcosmo autosufficiente: un’oasi di bellezza e armonia.

Contatti

Agriturismo La Derta

Via Teresa Ciceri, 15 - Bellagio

Telefono 347 333 7202

4 . Agriturismo Al Marnich

Al Marnich

L’agriturismo Al-Marnich, in Val d'Intelvi a Schignano, propone ai propri ospiti, un ristorante caratteristico e rustico (ambiente molto romantico), dove si possono degustare pietanze caserecce, tutte preparate con ingredienti selezionati, di cui molti: proventienti da agricoltuara bio, da produttori locali a “kilometro zero” e della loro rigorosa produzione: ortaggi vari, formaggi di capra e vaccini, salami, marmellate di more e lamponi, pasta fresca e molto altro. Immerso nel verde in una zona da dove si possono programmare diverse escursioni.

Contatti

Agriturismo Al-Marnich

Località Marnico, 8 - Schignano

Telefono: 031 819242

6 . Agriturismo Cucina delle Agridee

Agridee

Da oltre 20 anni producono piccoli frutti - lamponi, mirtilli, fragole - frutta e verdura di stagione. Poche galline ruspanti e qualche capo avicolo allevato a terra completano la base agricola primaria. Dal 2005 inoltre, trasformano direttamente i prodotti creando confetture, sciroppi, succhi e condimenti assolutamente genuini.Oltre a prodotti tradizionali potrai trovare nuovi sapori e nuove idee. Le loro coltivazioni e allevamenti sono 100% naturali, senza forzature o trattamenti fitofarmaci. Dal 2015 hanno avviato l’estrazione di oli essenziali dal nostro “Oceano di Lavanda” Lo spazio ristorazione disponibile è finalizzato ad accogliere piccoli banchetti e ricevimenti garantendo un contesto assolutamente intimo e dedicato unicamente allo specifico momento celebrato. Accanto ai piatti più tradizionali del territorio e a quelli ereditati dai nostri nonni e genitori, provano a scoprire e imparare nuove ricette.

Contatti

Agriturismo Cucina delle Agridee

Via Urago 13B - Tavernerio

Telefono 333 6501647

7 . Agriturismo Vecchio Fienile

Vecchio Fienile

L’Agriturismo Il Vecchio Fienile, nato nel 2003 a Montano Lucino, prende il nome da un antico fienile, ristrutturato e rinnovato in modo da preservarne l’originale stile rustico. Alla struttura originale hanno aggiunto un ambiente esterno a contatto con la natura coperto e riscaldato. E’ un luogo accogliente, informale e soprattutto lontano dai frenetici ritmi della città. Immerso in un’oasi di piante e fiori, coltivano frutta e verdura rigorosamente senza additivi e conservanti realizzando estratti e piatti dal sapore unico ed originale. La loro proposta è composta da abbinamenti di piatti gustosi, tutto rigorosamente cucinato con ingredienti di aziende agricole locali, scelti personalmente dal loro chef per proporre taglieri con degustazioni di qualità e piatti tipici della tradizione locale. I loro cocktail sono studiati e realizzati dal loro team di barman: fantasia e creatività per dare gusto ai prodotti tipici.

Contatti

Agriturismo Vecchio Fienile

Via Don Bosco, 11 - 22070 Montano Lucino

031 471430

8 . Agriturismo La Ca' Tenaia

Ca' Tenaia

Forte di una tradizione antica di agricoltura e allevamento, la famiglia Ballabio dal 2002 apre le porte della propria Azienda agricola e trasforma La Ca’Tenaia in Agriturismo. Attraverso il recupero della sapiente arte culinaria, da dieci anni condivide con i graditi ospiti sapori e profumi della propria terra.

Il cancello si apre lentamente, mosso da una mano invisibile, grande e delicata. E’ l’accogliente invito ad entrare. Siete arrivati, questa è La Ca’ Tenaia. Il rumore delle ruote sulla ghiaia, nel parcheggiare all’interno e spegnere il motore, sarà l’ultimo suono cittadino, già un po’ attutito, prima della pace con Madre Natura. E sarà proprio la Natura, a La Ca’ Tenaia, ad accompagnarvi: faggi, betulle, castagni e noccioli seguiranno la vostra passeggiata; vi chiamerà il profumo dell’erba verde nel parco tutto a vostra disposizione. Seduti in panchina potrà capitarvi la visita di un border collie e camminando a zonzo potrete salutare la capra, il maiale, la mucca, l’asino, il cavallo: gli animali che qui abitano e quelli ospiti, quel giorno, insieme a voi. Nel frattempo abili mani di cuoco staranno preparando in cucina il vostro pranzo o la cena, fatti di cibo della tradizione locale e di ortaggi e frutta coltivati a pochi metri dal punto in cui vi trovate. La Ca’ Tenaia, da dieci anni ad Appiano Gentile, aspetta chi abbia voglia di sentire, dentro sé, quel sapore antico e autentico che non vogliamo dimenticare.

Contatti

Agriturismo La Ca' Tenaia

Via Lecco, 23 - Appiano Gentile

Telelefono 338.83.48.725

9 . Agriturismo Tenuta Ronco Regio

Ronco Regio

L'agriturismo Tenuta Ronco Regio nasce, tra una risata e una chiacchiera, quasi per gioco e per scherzo. Qui hanno ridato vita ad una vecchia cascina lombarda, la cui parte più antica risale al 1400, mantenendo invariati il fascino e lo splendore accumulati negli anni. Grazie ad un accurato lavoro di ristrutturazione, utilizzando solo materiali naturali quali pietre, legno e mattoni e conservando i vecchi pavimenti in cotto e legno inchiodato a terra, presenta ancora tracce immutate delle epoche storiche trascorse. Sono immersi in un'oasi di verde fuori dal mondo ma a due passi da tutto, si trovano ad un'altezza di circa 500 metri, circondati da uno splendido bosco di castagni, che ogni mattina ci regala i suoi profumi, e da splendidi terrazzamenti dove da poco è stato impiantato un nuovo vigneto, il cuore del nostro agriturismo. Producono vino da qualche anno grazie ad un vigneto che hanno impiantato nel 2007 in un appezzamento di terra dove è stata costruita anche una cantina di lavorazione e dove il loro vino aspetta pazientemente di essere imbottigliato. L'amore per la terra e la passione per il vino li accompagna da qualche anno: ogni stagione regala sensazioni, sapori e piaceri sempre nuovi che vogliono condividere con i loro ospiti. Producono piccoli frutti che hanno il piacere di servire freschi e appena raccolti per le colazioni o trasformati in gustose confetture. In questo agriturismo potrete fare visita alle loro capre, alle pecore o ai loro simpatici asinelli.

Contatti

Agriturismo Tenuta Ronco Regio

Via Roncoreggio, 1 - Cavallasca CO

Telefono 331 817 8636

10 . Agriturismo La Pioppa

La Pioppa

Un'esperienza unica, in grado di farvi riscoprire sapori genuini e autentici, con una cucina che evochi le migliori domeniche trascorse in famiglia, hanno formato uno staff in grado di assecondare le alchimie che si creano fra le materie semplici ma cariche di emozioni, ricercando l’armonia. Per questo, a La Pioppa sostengono ed esaltano la bellezza del nostro territorio lasciandovi la gioia di interagire con i loro animali allevati allo stato semibrado, sfruttano il calore che si crea attorno ad un focolare domestico accogliendo con entusiasmo i vostri bambini. Esaltano il profumo delle stagioni di volta in volta, creando menu degustazione realizzati con materie prime di elevata qualità provenienti dalla loro azienda agricola e da altre realtà a chilometro zero che li circondano.

Contatti

Agriturismo La Pioppa

Via Per Casarico - Villa Guardia (CO)

Tel: +39 031 470089

Oppure...

La Polveriera

Un progetto green che nasce dalla volontà dei tre soci, Tony De Falco del Birrivico di Como, sua sorella Martina De Falco (nella foto in alto) ed Edoardo Trombetta. Quest'ultimi si occupano direttamente della gestione delle tante attività del nuovo locale. Un'attività che va ad arricchire, e in un certo senso anche a rendere più sicuro, grazie alla sua presenza quotidiana, tutto il percorso almeno da marzo a ottobre, i mesi in cui La Polveriera sarà aperta a tutti fino alle 22.

Contatti

La Polveriera

Via Arcioni Antonio, 8 (Como, Albate)

Telefono: 031 373 2177