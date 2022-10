Vicino a Monza c'è uno dei 50 bar migliori del mondo (ma senza un indirizzo)

Lo scorso 4 ottobre, la città di Barcellona ha ospitato l’edizione 2022 del The World’s Best Bars, cerimonia che stila la classifica dei 50 migliori bar al mondo. Nata nel 2009, la classifica è una guida ai migliori locali a livello internazionale, votati da 650 esperti provenienti da tutto il mondo. A piazzarsi sul gradino più alto del podio è il bar Paradiso, sito proprio a Barcellona )e co-gestito da un italiano).

Ma ci sono anche quattro bar italiani tra i migliori al mondo: il Drink Kong di Roma (16esima posizione), il 1930 di Milano (35esima posizione), il Locale Firenze del capoluogo toscano (39esima posizione) e l’Antiquario di Napoli (46esima posizione).

Ed è proprio il 1930, a trovarsi poco lontano da Monza. Dall’indirizzo segreto, lo speakeasy milanese è un locale per pochi: si tratta infatti di un secret bar, quei bar che si nascondono in genere dietro un negozio o dietro un normale bar, il cui accesso è riservato a pochi eletti. L'unica cosa certa è il cap (20100) e il suo essere lo speakeasy della famiglia del Mag Cafè.

Ma come si può andare al 1930? Flavio Angiolillo e Marco Russo, i due titolari e fondatori del premiato bar milanese, hanno svelato che - per essere tra i pochi fortunati a poter sorseggiare un cocktail all’interno dello speakeasy milanese - bisogna recarsi al Mag Cafè (Ripa di Porta Ticinese 43 Milano) e chiedere di essere invitati. "Siamo noi a decidere a chi dare la tessera” hanno dichiarato i due titolari del bar, spiegando come la tessera contenga il numero di telefono da chiamare per raggiungere il secret bar.

Una volta giunti al locale verrà effettuato il controllo della tessera.

Luce soffusa, arredi di lusso, particolari old style, un pianoforte a coda e un bancone che domina la sala: questo è il 1930, il secret bar milanese dove sorseggiare prestigiosi liquori e cocktail egregiamente preparati da Benjamin Cavagna, vincitore del premio Bartender Under 30 dell’anno ai Barawards del 2019. C’è anche una saletta al piano sottostante, dove i muri in mattoni, le poltrone e distillati di altissimo livello trasportano in una dimensione d'altri tempi.

La regola? Solo una: mantenere il silenzio, e non svelare a nessuno la posizione del 1930.