22-02-2022, perché oggi è un giorno speciale?

Oggi non è una data come tutte le altre. Il 22-02-2022 nasconde in sé una particolarità. Mentre gli intenditori di numerologia ne sono già al corrente, per chi non lo sapesse la data 22-02-2022, se scritta nel formato gg/mm/aaaa, è una data palindroma. Ma cosa vuol dire questo termine?

Palindromo, dal greco palin (indietro) e dramein (correre), significa che numero, una parola o una frase letti sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra sono uguali. Tanto per riportare un esempio letterario, una delle frasi palindrome più note è: “I topi non avevano nipoti”.

Per valorizzare la particolarità di questa data, e sottolinearne la rarità, basta pensare che la prossima data palindroma sarà il 30-03-2030. Mentre, nel secolo corrente, le date con la stessa caratteristica saranno 28, con l’ultima il 29-02-2092.

Ma quello della lettura identica da entrambi i sensi non è l’ultima peculiarità che appartiene alla data odierna. Nei Paesi anglosassoni, infatti, per via della singolare ripetizione del numero 2 la data di oggi viene chiamata “twos day”.