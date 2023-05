I 5 migliori ristoranti a Monza secondo TripAdvisor: la guida aggiornata a maggio 2023

Un piccolo viaggio tra le tavole imbandite delle cucine più apprezzate del nostro capoluogo. Specialità tipiche, prelibatezze gourmet, tradizione e l'innovazione, il pesce, la carne ma anche la pizza nella classifica dei locali più gettonati di Monza su TripAdvisor aggiornata a maggio 2023. Andiamo a vedere le prime cinque posizioni sul celebre sito di recensioni gastronomiche con il giudizio in diretta, dal pranzo o dalla cena, dei clienti che hanno testato le specialità dei migliori ristoranti in città (riporteremo l'ultima recensione).

Tripadvisor calcola il gradimento permettendo agli utenti di votare da 1 a 5 pallini, e la classifica tiene conto della qualità, della quantità e dell'attualità delle recensioni dei commensali. Uno sta per pessimo e cinque per eccellente. La classifica quindi è in continua evoluzione e già il prossimo mese potrebbe essere differente.

I migliori 5 ristoranti di Monza

1. zero3nove Cocktail Bar, via Sempione 15 angolo via Pellettier (4 pallini su 909 recensioni)

"Siamo stati per la prima volta in questo locale molto accogliente con personale veramente disponibile e gentile .

Abbiamo scelto la formula apericena con due taglieri vegani e un tagliere fritto mix, tutto molto buono e servito con massima accuratezza e gentilezza da Federico, un ragazzo veramente speciale che ci ha fatto sentire come a casa .

Lo consigliamo vivamente e ci ritorneremo presto".

2.Derby Grill, via Cesare Battisti 1 (4,5 pallini su 606 recensioni- segnatato sulla Guida Michelin)

"Ieri sera abbiamo cenato in questo ristorante di Monza dalle ben note qualità.Le aspettative non sono state deluse.Tutt'altro. tutto ciò che abbiamo mangiato è apparso molto curato e gustoso, i piatti ben presentati, in definitiva una bella serata, grazie allo chef e alla competenza e cortesia del personale di sala".

3.Il Moro Ristorante, via San Francesco Parravicini 44 (4,5 pallini su 1181 recensioni)

"Consigliata da mia figlia, sono stata domenica 14 maggio a pranzo. Tutto perfetto non ha deluso le mie aspettative. Sicuramente ci ritornerò e lo consiglierò ai miei amici".

4.Ristorante Voyageur, via Magenta 9 angolo via Palestro (4,5 pallini su 219 recensioni)

Scoperto per caso. Ristorante meraviglioso. Location veramente molto raffinata ed elegante. Personale gentilissimo e molto disponibile. Attenzione al cliente a livelli davvero eccellenti. I piatti uno più buono dell altro. Ho preso gli spaghetti alle vongole....i più buoni che abbia mai mangiato. Tutto, tutto, tutto, assolutamente promosso. Consigliatissimo. Veramente eccellente.

5.Bolle Pizzeria, via Giovanni Raiberti 14 (4,5 pallini su 586 recensioni)

"Pizza semplicemente perfetta! Visivamente arriva e già ti viene da esclamare Wow, ma chi l'ha progettata questa pizza? Io ho preso la classica margherita con cornicione.

Poi dici chissà come sarà il sapore e lì ecco il secondo Wow! Impasto perfetto e leggerissimo (con cornicione leggermente croccante - geniale la cottura nel forno speciale innovativo che ho scoperto hanno adottato) e sapori degli ingredienti da paura!

In assoluto la migliore pizza di Monza! Locale tra l'altro è curato con stile, che eleganza".