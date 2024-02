Un ristorante lombardo nella guida 50 Best Discovery

La Guida 50 Best Discovery, estensione della Guida 50 Best, regala un itinerario enogastronomico tra gli indirizzi più cool e raffinati del mondo. Tra le quattro new entry del 2024, c'è anche un indirizzo di Milano.

La Bentoteca, a Milano, propone una cucina giapponese con ingredienti italiani, abbinata a vini naturali provenienti da tutto il mondo. Il menù, a pranzo e a cena, varia in base alla stagionalità e alla disponibilità delle materie prime.

Annoverato tra i migliori ristoranti giapponesi di Milano, i suoi piatti hanno forti contaminazioni mediterranee, sapientemente tradotte dallo chef Yoji Tokuyoshi. Chi si siede lungo il bancone può ammirare alcune preparazioni che si svolgono in cucina, ma anche la precisione dei vari tagli del sushi. Per poi gustare specialità quali il Zuniku (fronte di tonno in olio cottura, servita con salsa ponzu al cipollotto e radicchio tardivo) e la Zuppa VGE omaggio a Paul Bocuse (cervello di vitello confit servito in zuppa di wagyu sukiyaki e sfoglia. Da completare con yuzukosho, tosatsu e foglie di sansho).