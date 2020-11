Per due anni si è appollaiata sullo stesso davanzale: addio alla "colomba di Vimercate"

Quella di Gianfranco è una storia bellissima, pur senza il lieto fine che ci si aspetterebbe. È la storia di un uomo che vive a Vimercate e che, per due anni, si è preso cura di una dolce colomba.

Forse fuggita da un'abitazione, forse liberata in occasione di un matrimonio, per oltre due anni quella colomba ha trovato nel davanzale di Gianfranco un porto sicuro da cui andare e venire in tutta libertà, in cui rifugiarsi e dove ricevere il sostentamento che le serviva. È molto probabile infatti che non fosse pienamente in grado di procurarsi il cibo autonomamente, poiché nata in cattività.

Purtroppo, non tutte le storie hanno un lieto fine. Il 14 ottobre la colomba ha cominciato a mostrare segni di malessere e non si è spostata dal davanzale per tutta la notte. Così Gianfranco ha contattato Enpa per sapere come comportarsi. L'ha portata al rifugio di Monza, dove è stata visitata da un veterinario specializzato che ha constatato una brutta infezione alle vie respiratorie, avviando così diversi cicli di terapie e aerosol.

A nulla sono valsi gli sforzi: dopo due settimane la colomba si è spenta tra le mani di Federica, operatrice del rifugio che se ne era presa cura.

Una notizia che è stata accolta con immenso dispiacere da Gianfranco. Una storia che, dolce e commovente, spiega quanto grande e forte possa essere il legame tra un uomo e un animale.

