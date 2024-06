Noir, il cane nero che nessuno vuole adottare cerca una famiglia a Monza

Nero, timido e diffidente. Noir, raccontano dal rifugio dell’Enpa, “sembrava proprio nato sotto una cattiva stella: cane ormai adulto (è nato nel gennaio 2022), è di taglia media, ha il pelo nero (in proposito c’è chi parla di “Black dog syndrome”, ossia sindrome del cane nero, perché è un dato di fatto che i cani neri fanno più fatica degli altri a essere adottati nei canili) ed in più è molto timido e diffidente nei confronti delle persone e dei luoghi che non conosce”.

La storia di Noir Noir è stato accalappiato a Giussano nel 2023. Privo di microchip, è rimasto un anno in un altro canile pubblico prima di approdare nel nostro rifugio di via San Damiano 21 a Monza. “Al suo arrivo le informazioni che ci erano state date erano assai scarne e demoralizzanti, dal momento che veniva definito un cane inavvicinabile e quasi selvatico”. E per lui inizia un percorso con un educatore cinofilo. “Con l'utilizzo di cibo e premietti per guadagnare una briciolina per volta quel poco di fiducia che Noir è disposto a regalarci. Dopo i primi giorni si comincia con le uscite dal box senza l'utilizzo di nessuno strumento, inizialmente solo nei corridoi del canile e poi all'interno di un piccolo recinto chiamato “ring”, proprio vicino al suo box. Noir mostra di non essere per niente abituato all'utilizzo di collare, pettorina e guinzaglio: cerca di mordere l'aria quando gli si mette il collare pensando forse di essere trattenuto da qualcosa. Una volta messo il guinzaglio cerca di morderlo appena avverte una minima tensione, sobbalza di paura se solo lo si sfiora con la mano”. Ma Noir piano piano socializza, soprattutto con le altre cagnoline femmine con cui gioca.

“A oggi Noir, benché resti un cane che va gestito con pazienza e sia ancora molto timido nei confronti degli estranei, è riuscito a superare così tanti suoi limiti da essere capace di camminare anche da solo fuori dal canile, godendosi appieno delle belle passeggiate” spiegano dall’Enpa. L’adozione ideale “Per Noir cerchiamo una casa, meglio se con giardino, in un luogo tranquillo, con persone con esperienza di cani e molta pazienza, che lo guidino sulla via di ulteriori miglioramenti. Andrebbe benissimo anche una famiglia in cui sia già presente un altro cane che possa fargli da guida. Nonostante la fatica e il lavoro fatto da noi per farlo aprire sempre di più i ricordi, le esperienze fatte da Noir prima del suo arrivo in canile non si cancellano e vanno sempre tenute in considerazione. Precisiamo che per lui è previsto un percorso di conoscenza da effettuarsi in canile prima di poterlo portare a casa: cerchiamo quindi futuri adottanti che non abitino troppo lontano dalla nostra zona”.

“Siamo sicuri che anche grazie al vostro aiuto riusciremo a cambiare il destino di Noir trovandogli una splendida famiglia che lo comprenda e lo rispetti per quello che è. Se siete interessati a donare a questo splendore la vita che merita, scriveteci a canile@enpamonza.it e prenotate un appuntamento per venire a conoscerlo!” concludono dall’Enpa.