In Lombardia è nata la rete di agriturismi pet-friendly: i più vicini a Monza

Che sia per lavoro o per piacere, sono sempre di più le persone che scelgono di viaggiare col loro amico a quattro zampe. Terranostra Lombardia, l’Associazione per l’agriturismo e per l’ambiente promossa da Coldiretti, insieme ad Enci e a Coldiretti, ha creato la prima rete agrituristica per gli amanti degli animali. Sul sito dell'associazione è dunque possibile consultare l'elenco degli agriturismi dog-friendly lombardi, uno dei quali si trova proprio in provincia di Monza.

A Lentate sul Seveso, l'Azienda Agricola La Botanica è molto più che un agriturismo. Al suo interno si trova "Lattelier", in cui acquistare il latte appena munto e molti altri prodotti preparati con ciò che qui si alleva e coltiva. E poi il Ristorante Convivio, le dimore, l'orto sperimentale, la fattoria didattica. Perché qui, in questa azienda agricola zootecnica votata alla produzione di latte d'alta qualità e derivati, e alla coltivazione del mais, si organizzano laboratori didattici, visite guidate, attività per bambini (dal giro in pony al biberon ai vitellini), e gli amici a quattro zampe sono ammessi in ogni spazio esterno.

I cani sono invece ammessi negli spazi esterni come interni alla Cascina di Mattia, a Cantù. Azienda agrituristica con scuderia, è il luogo perfetto per un pranzo o una cena genuini, circondati dalla natura. Le stesse regole per gli animali valgono all'Agriturismo Cascina Fogliana di Cassina de' Pecchi, coi suoi menù ricchi di prodotti a km 0