Il Touring Club segnala un agriturismo perfetto per una gita in giornata da Monza

La guida "Alberghi e Ristoranti d’Italia 2023” del Touring Club Italiano contiene una selezione di 40 itinerari che mettono in risalto le molteplici peculiarità culinarie del nostro Paese. Specialità accompagnate dai suggerimenti su dove mangiare e su dove soggiornare, da nord a sud dell'Italia. Ristoranti e stanze, certo, ma anche botteghe enogastronomiche, cantine ed enoteche, acetaie, pasticcerie e forni, caseifici e aziende agricole per acquisti a chilometro zero.

I più vicini a Monza, per una toccata e fuga tra gusto e tradizione? Il Premio Buona Cucina è andato - tra gli altri - al Contrada Bricconi di Oltressenda Alta. Sito in Val Seriana, in provincia di Bergamo, l'agriturismo ha ridato vita attraverso l’agricoltura e la ristorazione a un borgo del XV Secolo. Qui si producono formaggi e carne, e si propone un menù degustazione con piatti quali il "Risotto zafferano, zucca & uova di trota", "Scarpinòcc, fagiano & craut" e la "Brioche di noci nere & nespole".

Touring Club segnala poi 50 strutture certificate Electric Friendly (EF), andando a premiare 12 eccellenze. Tra di esse troviamo lo Starhotels E.c.ho di Milano, (premiato per l'Efficienza energetica, e il Castello di Serragiumenta (BS), premiato per l'Energia rinnovabile.