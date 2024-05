Alastor, il cucciolo sfortunato con il nome ispirato a Harry Potter che vive in un box in canile cerca famiglia

Un’adozione del cuore. Per Alastor Moody, un cucciolo di sei mesi affetto da ernia diafframmatica. Mentre le sue due sorelline Sibilla e McGranitt sono già state adottate lui è ancora ospite in uno dei box del canile rifugio di Monza. Lui è Alastor Moody, è un cucciolotto di poco più di sei mesi, recuperato a Monza il 16 marzo e nato presumibilmente a ottobre 2023.

“È davvero il caso di dire che il destino gli ha remato contro fin dalla nascita: Alastor, infatti, presenta una malformazione alla zampa posteriore sinistra: i veterinari hanno ipotizzato che possa trattarsi di quanto resta di un feto che non si è sviluppato ma non è stato riassorbito completamente. La malformazione determina una zoppia ma non comporta dolore, e il piccolo Alastor sembra non farsi alcun problema: basta vederlo correre e sfrecciare come una saetta” raccontano dall’Enpa di Monza e Brianza.

L’ecografia a cui è stato sottoposto, infatti, ha rilevato anche che è affetto da ernia diaframmatica, ovvero una dislocazione di organi nella cavità toracica attraverso una apertura del diaframma. Nel suo caso è il fegato a non trovarsi nella posizione normale, essendo localizzato vicino al cuore. Il piccolo è stato sottoposto a un’operazione che avrebbe previsto il riposizionamento del fegato e la chiusura del diaframma, ma purtroppo non è stato possibile risolvere il problema a causa delle grosse dimensioni del foro. Anche questa condizione non gli provoca alcun dolore e al momento non gli preclude di condurre una vita normale; se non sorgeranno problemi, le sue condizioni non dovrebbero incidere più di tanto sulle aspettative di vita.

“Dal punto di vista caratteriale Alastor Moody è un giovane cane socievole con i suoi simili, sia maschi sia femmine. Sta imparando adesso ad andare al guinzaglio perché, finché c’erano le sue sorelle, nutriva un attaccamento così forte nei loro confronti che appena usciva dal box non vedeva l’ora di rientrare per stare insieme a loro. Le cose sono migliorate quando, con l’adozione delle sorelle, si è trovato a dividere il box con Golfino prima e con Petra poi, mentre in questi giorni di convalescenza, a causa della ferita importante, è di nuovo solo. È molto socievole e docile anche con le persone, e per una sua adozione ideale non escludiamo né la presenza di bambini né di un altro cane, purché non sia troppo irruento, viste le sue condizioni” spiegano dall’Enpa.

Se volete conoscere il piccolo Alastor, potete prendere appuntamento scrivendo alla mail canile@enpamonza.it oppure chiamando in canile tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30 allo 039-835623 per parlare con un operatore ENPA.