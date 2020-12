Un album di figurine a favore dell'inclusività: l'iniziativa di Coop e Asd Silvia Tremolada

Lo scorso settembre, Coop Lombardia ha aperto in via Marsala a Monza il primo superstore Autism Friendly d'Europa.

Il supermercato è stato progettato con accorgimenti strutturali e comunicativi al fine di offrire un'esperienza di spesa più vicina alle necessità dei clienti affetti da disturbo dello spettro autistico, e ai loro familiari o accompagnatori: suoni ridotti, luci appropriate, cartelli di comunicazione aumentativa alternativa posizionati all’inizio di ogni corsia e personale formato appositamente.

Ora, in collaborazione con l'Asd Silvia Tremolada Onlus (dal 1984 attiva nella promozione dell’attività motoria e sportiva a favore di persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva), Coop ha deciso di realizzare un album di figurine speciale.

L’album verrà dato in omaggio a soci e clienti nei negozi Coop di Monza, mentre il singolo pacchetto contenente 5 figurine sarà ritirabile ogni 15 euro di spesa o acquistabile a 50 centesimi. Un'iniziativa che esalta lo sport, l’inclusione, la volontà di dare sempre il massimo in quello che si fa e le infinite diverse abilità che ogni persona ha dentro di sé. Un'idea per far conoscere il lavoro e gli atleti dell'associazione a tutti i clienti del supermercato. E per dimostrare così che ciascuno di noi ha splendie capacità.