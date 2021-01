La seregnese Alice Maria Arzuffi è la campionessa italiana di ciclocross

Dopo nove anni d'incontrastato dominio da parte di Eva Lechner, la seregnese Alice Maria Arzuffi è stata eletta campionessa italiana di ciclocross.

È la prima volta che Alice, portacolori del team belga 777, vince il campionato italiano di ciclocross nella categoria Elite. Al secondo posto si è classificata Chiara Teocchi (campionessa europea Under 23), al terzo la favorita Eva Lechner. "Da seregnese orgogliosa porterò la maglia tricolore in giro per il mondo" il commento della neo-campionessa.

Il ringraziamento del sindaco

"Che orgoglio Alice, che felicità!



Una grande notizia per Seregno dal mondo dello sport: la nostra Alice Maria Arzuffi è diventata campionessa italiana di ciclocross.



Oggi a Lecce è riuscita ad ottenere per la prima volta il titolo italiano, un altro grande risultato in questa specialità del ciclismo dopo quelli già ottenuti nei circuiti internazionali.



Grazie Alice per aver portato un’altra volta Seregno in alto nello sport... goditi la soddisfazione di questa vittoria! Continua così, e complimenti a nome mio e di tutta la tua città".

Queste le parole di Alberto Rossi, sindaco di Seregno