Andrea Busnelli inserito tra i 30 Under 30 di Forbes Italia per il 2021

Ventinove anni, di Meda, Andrea Busnelli è il CEO della Busnelli Corporate.

Laureato in Industrial Design, nel 2014 ha fondato l'azienda che oggi dirige. Un'azienda specializzata nella progettazione e nella produzione di arredamenti su misura. "Sognatore concreto, inizia con l'aiuto di qualche amico e un furgone a noleggio, e a piccoli ma molto veloci passi porta l'azienda a collaborare con i principali gruppi internazionali del design, del lusso, della ristorazione e del tech": con questa motivazione Forbes l'ha inserito tra gli Under 30 di Forbes Italia per il 2021.

"In sei anni siamo passati da un ufficio di 23 mq senza riscaldamento a più di 4mila mq tra uffici, produzione e magazzini, seguendo progetti per Langosteria, Planet Farm, Geds, e lavorando con studi d'architettura di tutto il mondo" ha detto Andrea, che è anche ambassador di Unicef Next Gen.

"Che Bello. Una grande soddisfazione essere stato inserito nella lista dei 30 under 30 di Forbes Ital @forbesitalia in compagnia di persone che stimo e ammiro. Per me è anche una grande opportunità per parlare di quanto - e mai come ora - l’Italia ha bisogno di costruire una classe imprenditoriale, dando strumenti ed educazione a noi ragazzi. La mia avventura nel mondo dell’imprenditoria si sviluppa in un settore artigianale che ogni giorno cerchiamo di aggiornare, non di innovare - il termine innovare credo sia giusto utilizzarlo per chi fa davvero innovazione. Noi cerchiamo solamente di stare al passo con i tempi. Ci sono tantissimi mondi che hanno bisogno di essere aggiornati quindi, a chi ha il desiderio di iniziare il suo progetto, consiglio di non focalizzarsi per forza sull’inventare l’ennesima app, potreste mettere le vostre energie su progetti all’apparenza meno cool ma vi assicuro che categorie come elettricisti, idraulici, meccanici (solo per citarne qualcuna) sono categorie che con idee, passione e quasi zero budget possono essere aggiornate, potenziate e valorizzate e magari con sudore e fortuna tra qualche anno finite su Forbes. Quindi forza ragazzi che il mondo ha bisogno di Noi" ha scritto su Instagram.