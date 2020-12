Un operatore socio-sanitario dell'ospedale di Vimercate ha scritto una canzone per i pazienti Covid

Diego Fascilla ha 56 anni e vive a Villasanta. Operatore socio sanitario all’ospedale di Vimercate, dall'inizio della pandemia è in prima linea al fianco dei pazienti Covid-19. Ed è proprio da questa esperienza che è nata "Angels", una canzone dedicata a chi si è ammalto di Coronavirus e a tutti gli operatori sanitari.

"Ci siamo... È uscito Angels, il brano scritto sulle emozioni provate durante il primo lockdown. Non avrei immaginato che potesse risultare così attuale anche ora, a distanza di mesi, e invece... La collaborazione con Matteo Capitani è stata determinante e di questa lo ringrazio. L'ironia della sorte ha voluto che l'uscita del brano sia coincisa con la mia entrata in quarantena purtroppo... Con il pensiero ai colleghi a casa come me, e a quelli che si stanno facendo un culo indicibile nei reparti" ha scritto su Facebook.

La canzone può essere ascoltata su YouTube.