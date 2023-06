Un angolo di America, a meno di un'ora da Monza

Laddove il fiume Oglio incontra il lago d'Iseo, sorge uno splendido bosco di taxodi.

Siamo a Paratico, in provincia di Brescia e a un'ora d'auto da Monza. La particolarità di questo posto? I tassodi (taxodi) sono alberi nativi dell'America settentrionale, diffusi soprattuto in Florida. Crescendo nell'acqua, regalano a questo bosco un'atmosfera decisamente speciale, perfetta per una gita nella natura un po' diversa dal solito.

Area protetta, il Bosco di Taxodi occupa oggi circa 20mila metri quadrati, e sorge in un’ex area abbandonata. Una passerella in legno lunga 800 metri si immerge nel bosco, e permette di godersi a pieno lo spettacolo anche grazie ai tanti cartelli informativi. Da maggio a settembre, il parco è visitabile dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Da ottobre ad aprile, si può accedere dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. L'accesso è sempre gratuito.