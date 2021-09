Pechino Express 2022, due brianzole in gara

Anna Ciati e Giulia Paglianiti sbarcheranno su Sky nel 2022 come "Le TikToker", sfidando le altre 9 coppie in gara

Si chiamano Anna Ciati e Giulia Paglianiti le due tiktoker e influencer brianzole che parteciperanno all'edizione 2022 di Pechino Express.

Il reality, che per la prima volta approderà su Sky e sarà condotto ancora una volta da Costantino della Gherardesca, vedrà 10 coppie sfidarsi lungo la "Rotta dei Sultani" tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi (il premio finale sarà devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione). Anna Ciati e Giulia Paglianiti, formeranno la coppia delle "TikToker".

Ventiduenne di Besana Brianza, Anna Ciati è diventata famosa per i suoi capelli rossi e per le condivisioni delle canzoni di Sfera Ebbasta, il suo cantante preferito. Influencer con 385mila followers su Instagram e 1,2 milioni su TikTok, ha girato video musicali per Junior Cally ed Emanuele Aiola e ha pubblicato per Mondadori Electa il libro "Rosso fuoco. Il coraggio di essere vulnerabile". Giulia Paglianiti è una sua amica e collega. Ha vent'anni, arriva da Limbiate, e conta 1,7 milioni di followers su TikTok e 632mila su Instagram. Autrice della rubrica "Giulia cornuta", serie a episodi in cui racconta le sue sventure con i ragazzi, ha pubblicato il libro "Ho amato nel modo giusto?".