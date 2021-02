Antonella Inga, compionessa italiana di salto in lungo indoor, ottiene la Medaglia della Luna

Antonella Inga, atleta ipovedente, ha vinto il titolo italiano salto in lungo indoor T12 (categoria ipovedenti gravi). Saltando 5 metri e 2 centimetri, ha migliorato di 28 centimetri il suo precedente primato.

Martedì 23 febbraio, in Sala Giunta, il sindaco Dario Allevi e l’assessore allo sport Andrea Arbizzoni le hanno consegnato la Medaglia della Luna, simbolo della città. "Antonella ha saputo mettere in campo tutte le sue risorse: forza, coraggio, determinazione, passione. Con un solo obiettivo: non porsi limiti. Il messaggio che ci vuole mandare è chiaro: bisogna crederci. Sempre. Un messaggio diretto alle persone diversamente abili, ma non solo. Il loro coraggio è un esempio per tutti noi, nella vita privata e pubblica" hanno commentato sindaco e assessore.

Antonella Inga ha conquistato il titolo italiano lo scorso 23 gennaio ad Ancona, durante i campionati italiani paralimpici assoluti indoor, gareggiando per l’associazione Freemoving (polisportiva per persone con disabilità visiva da lei fondata nel 2016 e di cui oggi è presidente). Ora sogna le Paralimpiadi di Tokyo, e ha come obiettivo il raggiungimento delle prime sei posizioni del ranking mondiale.

A guidarla nelle sue imprese ci sono la guida Giulia Gargantini, 27enne monseze, e l’allenatrice è Elisa Bettini di Arcore, ex eptatleta nel Gruppo sportivo Fiamme Azzurre con diverse presenze in Nazionale e guida ed assistente di Arjola Dedaj, con la quale nel 2016 è andata alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro.