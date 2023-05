Aperitivo con vista mozzafiato: ecco 5 location non lontano da Monza

Un aperitivo con vista, lontano dal caos della città e con un panorama mozzafiato da ammirare con il bicchiere in mano. Ecco per voi una guida all'aperitivo sul lago di Como. Alcuni luoghi iconici dove poter fare un gustoso aperitivo senza rinunciare al panorama unico sul Lario nella guida di Quicomo.it.

1 . Terrazza 241 - Como

L’esclusivo rooftop bar di Hilton Lake Como. Dai cocktail d’autore preparati con prodotti Martini & Pernord Ricard, alla proposta food ideata e realizzata dalla Chef de Cuisine Tiziana Quartarone, passando per l’intrattenimento musicale di ampio respiro curato dai performer di Blunotte. La grande innovazione della stagione è inoltre la possibilità di godersi queste splendide serate estive accomodandosi nei tavoli a bordo piscina, che esaltano ancora di più il seducente scenario del lago. La cocktail list dell’estate 2019 propone 3 trend. Il primo concept è un evidente omaggio ai cocktail più iconici, come il Terrazza Spritzer e la Tropical Margarita. Seguono i cocktail foody, freschi e particolarmente adatti alla stagione estiva. In via Borgovico a Como.

2 . Millesimo Wine Bar - Carate Urio

Sulla sponde romantiche del Lario, ecco un altro locale che merita una visita. La filosofia di questo locale consiste nella ricerca accurata e minuziosa di quelle piccole realtà viticole che sposano il concetto di territorio, di vitigni autoctoni e soprattutto di qualità finale del prodotto. Affacciato direttamente sul lago, il Millesimo si trova sulla Vecchia Regina e qui è possibile ceracre un calice di bianco, rosso o bollicine, all'interno di una ricca carta dei vini. Ovviamente grande attenzione anche per i cocktail e per ogni piatto in accompagnamento all'aperitivo. Un bar moderno che non ha dimenticato il senso della tradizione e del territorio.

3 . Lo Scalo - Cremia

Il sapore del lago di Como e la bellezza riservata di Cremia. Andrea Paci, insieme ai giovani membri dello staff, ha fatto di questo luogo una tappa obbligatoria per chi ama il momento dell'aperitivo. Nella sua terrazza affacciata sull’ex scalo battelli di Cremia, tutto è rivisitato, anche lo Spritz- Un'esperienza unica da assaporare all'ombra del platano contemplando la bellezza del Lario che qui si fa ancora più selvaggia e preziosa. In frazione San Vito ogni proposta ha i colori di cui si circonda. Quando la semplicità si fa raffinatezza. Una cornice di rara bellezza per un cocktail indimenticabile.

4 . River Side Beach Bar - San Giovanni

Cocktail di frutta preparati al momento, deliziosi drik non alcolici e succulenti frullati di stagione. Piatti autentici, gustosi e tradizionali, specialità sane e snack leggeri, preparati con cura e con ingredienti di stagione e di ottima qualità all’insegna dello stile e della tranquillità nel pittoresco quadro del Riverside. Un vero aperitivo italiano al tramonto, ma anche una cena idilliaca a lume di candela , una bottiglia di vino o un cocktail sotto le stelle. A tarda notte in estate diventa une vera e propria “istituzione ” di Bellagio con musica dal vivo e dj set in varie serate. RiverSide è raggiungibile in auto o in barca privata (molo privato galleggiante disponibile per i clienti), così come è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (autobus locali, trenino turistico , servizio battelli pubblici).

5. Bar Terrazza Darsena - Bellagio

Il Terrazza Darsena di Villa Serbelloni è il bar “vista lago” per eccellenza. In posizione elevata, all'altezza dell'ingresso della Villa, permette di ammirare il lago da est a ovest ed è l'ideale per uno spuntino come per un aperitivo. Dispone di cucina (sempre attiva dalle 12 alle 22) sia per gustare le gastropizze e focacce del ristorante la Goletta sia per spuntini veloci (snack bar). Dalle 19.30 alle 20.30, durante l'aperitivo, è presente la musica dal vivo. Un luogo esclusivo dove l'aperitivo in estate diventa un rito da consumare lentamente per godere della bellezza che circonda gli ospiti. Avvolgente e magico come la perla del Lario.