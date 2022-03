Poco lontano da Monza, puoi prendere un aperitivo tra i tulipani

A poco più di mezz'ora da Monza, c'è un posto straordinario: è Cascina Pizzo (a Pizzo, Mediglia).

Qui puoi fare un aperitivo nel frutteto, tra i tulipani in fiore. Puoi farlo in settimana, dalle 15.00 alle 19.00, oppure venendo il sabato o la domenica per un brunch (dalle 11.00 alle 14.00) o per un pic-nic (dalle 14.30 alle 17.30). La prenotazione è obbligatoria: basta collegarsi al sito https://shop.aziendaagricolascotti.it/prenota-il-tuo-aperitivo/ e scegliere giorno e orario.

Due sono le opzioni. Innanzitutto, l'aperitivo settimanale tra i tulipani (15 euro a persona) con salamini cacciatorini, selezione di formaggi, pomodorini, fragole, pane e composta. Il brunch e il pic-nic si svolgono invece tra i tulipani (25 euro a persona) oppure nel filare dell'orto con vista sui tulipani (20 euro). Oltre alle proposte dell'aperitivo, si possono degustare anche torte salate, creme di verdure e taralli. Infine, l'aperitivo nel weekend ha un costo di 12 euro a persona (il venerdì dalle 18.00 alle 21.30, il sabato e la domenica dalle 17.30 alle 20.00).

A fine aprile-inizio maggio, il filare diventerà uno straordinario giardino di ciliegi in fiore.

Per un weekend diverso, super Instagrammabile e a contatto con la natura.