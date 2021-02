Perde 50 euro all'autolavaggio: gestore chiede aiuto ai social per trovare la cliente

La signora, alla guida di una Seat Ibiza, ha perso 50 euro al momento del pagamento: l'appello sui social per restituirglieli

È una richiesta decisamente insolita, quella fatta da un autolavaggio di Lissone sul gruppo Facebook "Sei di Lissone se...".

"Oggi abbiamo lavato una Seat Ibiza ad una signora con un cappellino viola. Ci siamo accorti in chiusura, spostando il carrello con la cassa, che sotto c'erano 50 euro e, riguardando le immagini, ci siamo accorti che le sono caduti dal portafoglio al momento del pagamento" si legge. A scrivere il messaggio, il gestore dell'Autolavaggio di via Como 112.

"Per privacy non metteremo la targa al completo ma, se a qualcuno venisse in mente una conoscente con queste caratteristiche, saremo felici di restituire i soldi alla diretta interessata".

Il post è diventato subito virale tra i cittadini, raccogliendo i complimenti per l'onestà da parte degli utenti.