L'appello di una donna di Concorezzo: "Aiutatemi a ritrovare la mia fede"

La proprietaria della fede abita a Concorezzo, ed è proprio ai suoi concittadini che si rivolge.

"Stamattina a Concorezzo ho perso la mia fede. Ho ripercorso le uniche due strade fatte (scuola via Oznam e via Libertà) senza risultati" scrive su Facebook. Per poi chiedere: "Se qualcuno dovesse trovarla, c'è inciso il nome di mio marito e la data del nostro matrimonio, e per buon cuore dovesse ricordarsi di questo post (e avvisarmi), ne sarei eternamente grata".

L'appello è stato subito condiviso dai contatti della donna. Chi dovesse ritrovare l'anello, può contattare la proprietaria allo 039.6908169.