Non lasciamo soli i nostri anziani a Natale: appello per inviare biglietti ai nonni della Rsa

Il Natale 2020 sarà decisamente particolare, specialmente sul fronte degli affetti. E mentre il Governo decide se concedere o meno gli spostamenti tra i comuni, la situazione più delicata la vivono i nonni delle Rsa. Ecco perché la Residenza Sant’Andrea Korian di Monza ha deciso di regalare un momento di gioia ai suoi ospiti attraverso l’iniziativa "Dona un sorriso per Natale".

"Quest’anno abbiamo voluto celebrare le festività natalizie regalando un momento di gioia ai nostri ospiti coinvolgendo la comunità del territorio monzese attraverso l’iniziativa Dona un sorriso per Natale. Il progetto nasce dall’esigenza di lanciare un segnale di speranza e positività, ma soprattutto per far sentire l’affetto e donare un sorriso a tutti gli anziani che a Natale non avranno la possibilità di stare vicini ai propri famigliari" ha dichiarato Lucia Cassani, direttore gestionale della Residenza Sant’Andrea.

I bambini delle scuole della provincia di Monza e Brianza e tutti i monzesi potranno inviare lettere, disegni e biglietti di auguri agli anziani della Residenza Sant’Andrea, perché il Natale non è solo ricevere ma è anche donare un sorriso agli altri. I "pensierini", che non dovranno superare il formato di un foglio A4, potranno essere inviati fino al 18 dicembre all’indirizzo mail pensierisottolalbero@korian.it o imbucati nell’apposita cassetta della posta che si trova al di fuori dell’ingresso della Residenza.