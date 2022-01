L'appello social per trovare i quattro ragazzi sulla cima della Grignetta

"Vetta Grignetta, ore 17.30 del 15/01/2022. Ho scattato questa foto che reputo davvero stupenda! Spero che qualcuno si riconosca nei quattro ragazzi ritratti... erano tutti insieme ed erano saliti poco prima di me": questo l'appello pubblicato da Mattia Sala sulla pagina Facebook "Gite in Lombardia".

L'immagine, scattata al tramondo, ha subito fatto il giro del web.

Sala, che ha camminato per circa due ore dai Piani dei Resinelli fino alla cima della Grignetta, con l'obiettivo d'ottenere una suggestiva immagine del tramonto, si è trovato davanti uno scenario splendido. Una luce bellissima, con le sagome di quattro ragazzi che parevano essersi messi in posa. Una volta rientrato a casa, ha guardato quelle foto e si è reso conto della loro potenza. Così, ha deciso di fare un post su Facebook per rintracciare i quattro ragazzi. La sua volontà? Regalare la fotografia ai suoi protagonisti.