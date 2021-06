"Un sentiero per sentirsi", ad Arcore il percorso sensoriale per grandi e piccini

Un percorso sensoriale per bambini da 0 a 100 anni, alla scoperta della natura e dei suoi profumi: ad Arcore, l'idea per un pomeriggio diverso coi bambini

Idee per un pomeriggio coi bambini? Ad Arcore è nato un percorso sensoriale, un sentiero pensato e realizzato per bambini da 0 a 100 anni che offre a tutti la possibilità di camminare a piedi scalzi. E di scoprire così quanto è morbida la paglia, che suono fa uno scacciapensieri, che profumo hanno le erbe aromatiche. Lungo il "sentiero per sentirsi" creato da La Serra Social Green si possono osservare piccoli pesci e colorati fiori di loto, si gustano i pomodorini appena maturati, e si scopre il magico mondo degli insetti alloggiati nell'Hotel degli Insetti.

Sita in via Trento e Trieste, La Serra è una realtà legata al mondo del volontariato e votata all'inclusione sociale. Il suo percorso sensoriale è gratuito e aperto a tutti: basta togliersi le scarpe, per poter camminare su un mix di fondi (paglia, pietra pomice, erba ecc) aprendo i propri sensi. Un'esperienza magica per gli adulti ma ancor più per i bambini, che qui già venivano per ammirare gli insetti che abitano la casetta di legno.

Com'è nata l'idea del percorso sensoriale? Lo ha raccontato la responsabile de La Serra, Francesca Pagani. Gianni, un volontario, stava tagliando il prato quando si è lasciato dietro una striscia di terra. Da qui l'idea di un percorso, che è diventato sempre più "importante" grazie al lavoro dei volontari e alle donazioni di legno da parte dei privati.