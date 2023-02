Uomini e Donne, un assessore di Seveso alla corte di Maria De Filippi

Antonio Santarsiero, assessore ai Lavori pubblici nel comune di Seveso, è approdato su Canale 5. E, più precisamente, nel parterre di "Uomini e Donne".

Assessore a Lavori pubblici, manutenzioni ordinarie del territorio, degli impianti sportivi e degli edifici comunali di Seveso, il 61enne è in cerca di amore (dopo una relazione durata 42 anni). La sua attenzione è rivolta principalmente a due dame: Paola, che ha anche baciato, e Tiziana, con cui ha scambiato qualche messaggio.

"Non sono uno che crede molto nel colpo di fulmine, secondo me ci vuole tempo per innamorarsi di una persona" ha detto, "L'aspetto fisico conta, ma per me è più importante quello che c'è dentro, perché la bellezza passa, il resto rimane".