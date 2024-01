Il 2024 regalerà le aurore boreali più belle: il nuovo volo diretto dalla Lombardia

Secondo gli scienziati, nel 2024 ci sarà un elevato numero di aurore boreali, anche laddove in genere non si vedono. Il motivo? Il Sole sta per raggiungere il "massimo solare"; il picco di un ciclo lungo 11 anni. E se nel 2014 il massimo solare è stato il più debole degli ultimi cent'anni, sul 2024 c'è un'altissima aspettativa.

Per chi vive a Lombardia, inoltre, c'è una seconda buona notizia. Norwegian Air Shuttle ha annunciato l'apertura di una nuova tratta, un volo diretto da Milano Bergamo a Tromsø (sulla sponda occidentale dell’isola di Tromsøya). I voli, che verranno inaugurati il prossimo 16 gennaio, saranno operati il martedì e il sabato. Partirà dunque dall'aeroporto bergamasco l'unico volo diretto dall'Italia alla patria delle aurore boreali.