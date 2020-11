"E Babbo Natale come farà?" Bimbo brianzolo chiede a Conte autocertificazione speciale

Tommaso ha 5 anni, vive a Cesano Maderno e ha avuto un'idea dolcissima: scrivere un'autocertificazione per Babbo Natale, con l'aiuto della sua mamma e con tutta la dolcezza del suo cuore bambino.

Da grande sogna di fare l'elfo, Tommaso, per aiutare il mitico Babbo a preparare i doni per i bimbi del mondo. Ed è proprio per loro, che ha voluto scrivere al premier Conte: perché Babbo Natale continui a viaggiare, a dispetto del lockdown. Raggiungendo, almeno per una notte, tutti coloro che vogliono ancora sognare.

La lettera di Tommaso a Giuseppe Conte