L'azienda agricola della Brianza in cui si può diventare fattori per un giorno

Diventare fattori per un giorno, lavorando in una vera fattoria? In Brianza, è possibile farlo.

L'Azienda Agricola La Botanica, a Lentate sul Seveso, propone la sua Experience Fattoria, scelta anche dallo chef Bruno Barbieri nella puntata di 4 hotel. L'attività, della durata di un'ora, comprenda la visita alla fattoria e ai suoi animali, il biberon ai vitellini, la pulizia delle corsie di alimentazione e l'utilizzo degli attrezzi del mestiere per dare il fieno agli animali. In occasione della giornata Fattorie Aperte, domenica 24 settembre è possibile prenotare l'attività a metà prezzo (30 € per una persona, 20 € a persona in caso di due persone, 15 € a persona da 3 a 4 persone, 12,5 € a persona da 5 a 8 partecipanti). Sempre nella stessa giornata, è possibile preparare il burro con prezzi a partire da 12,5 € a persona a seconda del numero di partecipanti. Anche questa attività ha la durata di un'ora, e consiste nella lavorazione del burro con la zangola (poiché richiede un po' di olio di gomito, è consigliata a partire dai 12 anni).

La Fattoria Experience e la Burro Experience si aggiungono alle varie attività proposte da La Botanica: il laboratorio del gelato, il giro in pony, il laboratorio del formaggio e tanto altro.

La prenotazione delle attività deve essere effettuata dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 al 335 5471176.