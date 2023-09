Babymoon, la luna di miele per futuri genitori: dove farla vicino a Monza

Hai mai sentito parlare di "babymoon"? L'ultima tendenza delle coppie in dolce attesa consiste nel regalarsi un viaggio a due, solo mamma e papà, prima che il bebé nasca.

Per vivere la propria babymoon non è necessario prendere un aereo, né fare un'intera giornata in macchina: basta guidare un paio d'ore per raggiungere EALA, un cinque stelle lusso affacciato sul lago di Garda, con una proposta ad hoc per i futuri genitori.

Il resort propone una vacanza romantica per coppie in dolce attesa, con trattamenti benessere dedicati alla futura mamma, e con moltissimi cocktail analcolici dal gusto esotico o legati al territorio.

Cosa si può fare durante la babymoon? Sicuramente sottoporsi a trattamenti benessere, indicati sul menu della spa col simbolo di un piccolo cigno insieme a un cigno più grande. Eye and Face Guasha è un trattamento per rivitalizzare gli occhi e il viso, spesso provati dalle difficili notti della gravidanza, ma ci sono anche impacchi total body in vasca emotion, massaggi drenanti e il massaggio premaman da provare dopo le prime 16 settimane di gestazione. In cosa consiste? In un massaggio con olio puro di cocco che stimola delicatamente la circolazione linfatica e sanguigna, e attenua la sensazione di gonfiore e pesantezza. Ma, durante la babymoon, si può anche sorseggiare un mocktail. Selezionati personalmente dal bar manager Eduardo Bortolotti, i mocktail prevedono l'impiego di distillati analcolici che rappresentano, anche dal punto di vista organolettico, delle valide alternative alle bevande alcoliche (come ad esempio il gin). I più indicati per la futura mamma? Il Citrus Cooler, utile a contrastare la nausea grazie allo zenzero, e il Wolf in the Tropics, che fornisce una carica di vitamina C e regolarizza l’intestino. Per finire con la cucina di Alfio Ghezzi e Akio Fujita, che rappresenta una speciale coccola da concedersi durante la babymoon sul Lago di Garda.