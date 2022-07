Una delle migliori bakery si trova in Brianza: a dirlo è il Gambero Rosso

Cerere - L'Atelier del Pane di Canonica di Triuggio è la bakery dell'anno secondo il Gambero Rosso.

Aperto solo nel luglio 2021, il forno è nato da un'idea di due coppie di coniugi: Corrado Scaglione, proprietario della pizzeria Lupin insieme alla moglie Francesca Luzzi, e Federica Colombo (Assessore alla Cultura) col marito Orlando Di Tata. Il responsabile dell'attività è invece il siciliano Roberto Briguglio. "Un vero Atelier del Pane nella suggestiva alberata storica di Canonica a Triuggio. Dal forno solo miscele di farine ritrovate, formazione e tanta passione" si legge sul sito. Proprio per la qualità dei suoi prodotti, la bakery ha ricevuti i prestigiosi Due Pani del Gambero Rosso. Che così scrive: "Da mani talentuose escono pani e pagnotte belle e buone, condite con fantasia, di importante pezzatura che si conservano per giorni. In negozio sfilano, secondo stagione, e a giorni precisi, la baguette, la pagnotta al grano arso, acciughe e cima di rapa, crudi e fichi, lo sfogliato al burro, farro, segale e l’evolutivo con olive".

Da Cerere è possibile acquistare pani in grandi formati che durano più giorni, pagnotte realizzate con grani antiche e a basso contenuto di glutine. E poi grani italiani, grani duri siciliani, alternative integrali o semi integrali con lievito madre. Perché l'obiettivo è proprio questo: proporre un pane autentico, che guarda al passato e che combatte lo spreco.

Nel prossimo futuro di Cerere vi è il pane sostenibile, preparato col grano seminato a Tregasio. Ma non è, questo, l'unico progetto in cantiere. I quattro titolari si apprestano anche ad inaugurare una gelateria, "L'Iseo", sempre a Canonica. Per provare a conquistare tutti, oltre che col pane, anche col gelato.