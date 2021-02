Nella casa del piccolo Nicolas, malato di leucemia, sono arrivati Iron Man e gli Avengers

La sua mamma, Angela, sette anni fa ha sconfitto un tumore al seno. Ora è Nicolas a lottare contro quel brutto male, col suo stesso spirito combattivo. Tanto che persino i "supereroi" se ne sono accorti.

Nel giorno di Carnevale, nel cortile della sua casa di Cesano Maderno, sono atterrati Iron Man e gli Avengers. Una sorpresa incredibile per il bambino, che ha soli 8 anni e che combatte contro la leucemia dallo scorso agosto. Come se ne sono accorti i suoi genitori? Il piccolo, durante una vacanza al mare, ha iniziato a manifestare febbre e vomito. La febbre non scendeva, e iniziavano a comparire livide sulle gambe e sangue dalla bocca. Portato all'Ospedale di Desio, in un primo momento si pensava avesse il Covid. Poi tutto è precipitato. Nicolas è rimasto per 50 giorni in terapia intensiva nel reparto oncologico del Maria Letizia Verga di Monza e, una volta dichiarato fuori pericolo e dimesso, ha iniziato i cicli di chemio.

Il comitato Maria Letizia Verga è sempre restato accanto alla sua mamma e al suo papà, fornendo loro anche un supporto psicologico. E tante sono le persone che, fuori dall'ospedale, hanno mostrato di essere vicini alla famiglia. Tra loro Gianluca Franceschi, cosplayer e fotografo dell'Avengers Marvel Team Italia. Dopo aver letto su Facebook uno sfogo di mamma Angela, Gianluca le ha proposta una visita da parte dei supereroi. E così è stato. Nicolas, anche dietro la maschera, ha regalato a tutti il più bello dei sorrisi.