Belen Rodriguez e la giornata trascorsa con i figli sulle giostre vicino a Monza

"Tornare bambini. Zucchero filato. Hotdog. Mashmallow. Tante risate. Tanto entuasiasmo". Questo il commento che Belen Rodriguez ha postato a corredo delle fotografie condivise sulla sua pagina Instagram che la ritraggono a Leolandia insieme ai suoi due figli, Santiago - 10 anni - avuto con il ballerino Stefano De Martino e Luna Marì, la piccola nata dall'unione con Antonino Spinalbese.

La showgirl ha trascorso una giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza nel parco divertimenti che sorge a due passi da Monza, al confine con la provincia di Bergamo che in questo periodo si è vestito a festa a tema natalizio. Le stories condivise da Belen Rodriguez raccontano la giornata e iniziano con il viaggio in auto e una canzone intonata dai bambini. Poi il mondo incantato delle fiabe con la visita alla casa di Masha e Orso e lo spettacolo nel teatro del parco divertimenti. Un giro sulle giostre con indosso gli occhiali da sole in una domenica di cielo sereno e soleggiato e poi il ritorno a casa. Una giornata in famiglia, dedicata ai bambini nel penultimo weekend prima di Natale.