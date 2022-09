Bolle Pizzeria e Cantina: una realtà brianzola tra le pizzerie migliori d'Italia

Giunta alla decima edizione, la Guida Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso ha premiato anche quest’anno le migliori pizzerie dello Stivale, con una novità mai vista prima: il premio a chi ha saputo mantenere alta la qualità, raggiungendo il massimo risultato nei 10 anni di vita della nota guida.

Tra le quasi 700 pizzerie segnalate ne sono state premiate un totale di 108, di cui 96 al piatto e 12 al taglio.

Tra i premi assegnati dalla Guida Pizzerie d’Italia di Gambero Rosso troviamo i Tre Spicchi, le Tre Rotelle, e le Stelle, quest’ultimo novità assoluta e premio speciale a chi ha saputo ottenere per ogni anno i Tre Spicchi o le Tre Rotelle.

A fare la differenza per spiccare tra i migliori, il valore del prodotto e del servizio, insieme alla qualità della gestione. Inoltre vengono valutati gli ingredienti base come la mozzarella, il pomodoro, l’olio e la farina, ma anche le tecniche di lavorazione, la sperimentazione e l’evoluzione verso una pizza a base di prodotti stagionali ed ecosostenibili.

Anche per la Brianza arrivano premi e soddisfazioni grazie a Bolle Pizzeria e Cantina che, con i due locali di Monza (via Raiberti 14) e Seregno (Corso Matteotti 44), si porta a casa il premio “Due spicchi”.

È attraverso un post sui social network che i titolari delle due pizzerie brianzole hanno scelto di condividere le propria gioia per il premio ricevuto, senza tralasciare i ringraziamenti. Queste le parole: “Con immenso orgoglio vi annunciamo che siamo stati premiati con 2 spicchi sulla guida Pizzerie d’Italia 2023 Gambero Rosso. Un grande riconoscimento per noi che abbiamo aperto da pochi anni, in un periodo difficile, raggiunto con Passione, Sacrificio, ed Umiltà. Un ringraziamneto speciale a tutto il nostro staff di Monza e Seregno, ma soprattutto a tutti voi che quiìotidianamente ci premiate venendoci a trovare. Come dicono i grabdi maestri, non ci fermiamo…non ne abbiamo voglia”.

Nato grazie al connubio di due eccellenze italiane, il vino e la pizza, il progetto “Bolle Pizzeria e Cantina” riesce ad affermare un nuovo concetto di pizzeria, che comprende la pizza gourmet e il vino delle migliori selezioni.

Lo staff di Bolle sceglie accuratamente le eccellenze DOP e IGP, prestando particolare attenzione alla stagionalità dei prodotti, garantendo sempre ingredienti freschi e genuini.